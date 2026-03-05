Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против
Украина. Премьер лига
05 марта 2026, 21:02 | Обновлено 05 марта 2026, 21:32
1349
1

Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против

Киевляне могут продать Яцыка в «Металлист 1925»

05 марта 2026, 21:02 | Обновлено 05 марта 2026, 21:32
1349
1 Comments
Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против
ФК Динамо. Александр Яцык

Киевское «Динамо» и харьковский «Металлист 1925» достигли договоренности о возможном трансфере полузащитника Александра Яцыка.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, сумма потенциальной сделки должна составить около 3 миллионов евро. Харьковский клуб еще летом проявлял интерес к футболисту, однако тогда столичный клуб не согласился на его продажу.

В то же время окончательная судьба трансфера пока остается неопределенной. Главный тренер киевлян Игорь Костюк рассчитывает на 22-летнего хавбека в составе команды и пока блокирует этот переход.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Валерий Лучкевич стал игроком Эпицентра
Вице-президент Металлиста 1925: «Бруниньо сказал, что ему страшно»
Питер ИТОДО: «Я отдаю всего себя и в чемпионате, и в Кубке»
Александр Яцык трансферы УПЛ трансферы Динамо Киев Металлист 1925 Игорь Костюк Игорь Бурбас
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Туран указал на дверь украинскому игроку. Шахтер отправил его за границу
Футбол | 05 марта 2026, 07:20 1
Туран указал на дверь украинскому игроку. Шахтер отправил его за границу
Туран указал на дверь украинскому игроку. Шахтер отправил его за границу

Удод на правах аренды будет играть за «Дордой»

Динамо завершило трансфер. Костюк хочет видеть в команде еще одного игрока
Футбол | 04 марта 2026, 20:03 3
Динамо завершило трансфер. Костюк хочет видеть в команде еще одного игрока
Динамо завершило трансфер. Костюк хочет видеть в команде еще одного игрока

Киевский клуб хочет приобрести нападающего до завершения трансферного окна

Источник: Вратарь сборной Украины сомневается в вызове в команду Реброва
Футбол | 05.03.2026, 19:11
Источник: Вратарь сборной Украины сомневается в вызове в команду Реброва
Источник: Вратарь сборной Украины сомневается в вызове в команду Реброва
Забарный после перехода в ПСЖ купил новую машину. Известна цена
Футбол | 05.03.2026, 07:22
Забарный после перехода в ПСЖ купил новую машину. Известна цена
Забарный после перехода в ПСЖ купил новую машину. Известна цена
Металлист 1925 в игре. Определены 3 из 4 полуфиналистов Кубка Украины
Футбол | 05.03.2026, 15:00
Металлист 1925 в игре. Определены 3 из 4 полуфиналистов Кубка Украины
Металлист 1925 в игре. Определены 3 из 4 полуфиналистов Кубка Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
easterly
джерело.....
Ответить
-1
Популярные новости
Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
04.03.2026, 04:02 18
Футбол
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
04.03.2026, 00:05 13
Футбол
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
05.03.2026, 08:10 10
Другие виды
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это мой самый тяжелый соперник, я потерял память»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это мой самый тяжелый соперник, я потерял память»
04.03.2026, 00:42
Бокс
Первый полуфиналист определен. Динамо в Киеве разобралось с Ингульцом
Первый полуфиналист определен. Динамо в Киеве разобралось с Ингульцом
03.03.2026, 19:57 182
Футбол
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
04.03.2026, 03:55 19
Футбол
Йожеф САБО: «Не нужно их брать в сборную, они ничем не помогут»
Йожеф САБО: «Не нужно их брать в сборную, они ничем не помогут»
04.03.2026, 07:44 1
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
05.03.2026, 09:43
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем