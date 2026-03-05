Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против

Киевское «Динамо» и харьковский «Металлист 1925» достигли договоренности о возможном трансфере полузащитника Александра Яцыка.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, сумма потенциальной сделки должна составить около 3 миллионов евро. Харьковский клуб еще летом проявлял интерес к футболисту, однако тогда столичный клуб не согласился на его продажу.

В то же время окончательная судьба трансфера пока остается неопределенной. Главный тренер киевлян Игорь Костюк рассчитывает на 22-летнего хавбека в составе команды и пока блокирует этот переход.