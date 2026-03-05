Фернандеш еще на шаг приблизился к рекордам МЮ и АПЛ по количеству ассистов

Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отметился 14-м ассистом в АПЛ в сезоне 2025/26.

На этот раз это произошло в выездном матче 29-го тура против «Ньюкасл Юнайтед».

«Красные дьяволы» уступили со счетом 1:2. Единственный гол МЮ забил Каземиро именно после передачи Бруну Фернандеша.

Теперь до рекорда МЮ по количеству результативных передач в одном сезоне АПЛ португальцу не хватает всего одной.

На данный момент рекордсменом клуба является Дэвид Бекхэм, который в сезоне 1999/00 сделал 15 голевых передач.

Игроки «Манчестер Юнайтед» с наибольшим количеством ассистов в одном сезоне АПЛ:

15 – Дэвид Бекхэм (Англия), 1999/00

14 – Нани (Португалия), 2010/11

14 – Бруну Фернандеш (Португалия), 2025/26

13 – Дэвид Бекхэм (Англия), 1997/98

13 – Антонио Валенсия (Эквадор), 2011/12

Если рассматривать всю историю АПЛ, то до повторения рекорда Тьерри Анри (21), установленного в сезоне 2002/03, Бруну Фернандеша теперь отделяют 7 результативных передач.

Игроки с наибольшим количеством результативных передач в одном сезоне АПЛ:

21 – Тьерри Анри («Арсенал»), 2002/03

20 – Сеск Фабрегас («Арсенал»), 2007/08

20 – Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), 2019/20

19 – Месут Озил («Арсенал»), 2015/16

18 – Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), 2022/23

18 – Сеск Фабрегас («Челси»), 2014/15

18 – Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), 2016/17

18 – Мохамед Салах («Ливерпуль»), 2024/25

…

14 – Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), 2025/26

Благодаря ассисту в матче против «Ньюкасла» Бруну Фернандеш догнал Федерико Димарко из «Интера» в списке лучших игроков топ-5 лиг сезона 2025/26 по количеству результативных передач (также 14). Больше них имеет только Майкл Олисе из «Баварии» (16).

Игроки топ-5 европейских лиг с наибольшим количеством результативных передач в сезоне 2025/26 (только национальные чемпионаты):

16 – Майкл Олисе («Бавария»)

14 – Федерико Димарко («Интер»)

14 – Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»)

10 – Луис Диас («Бавария»)