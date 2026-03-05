Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Фернандеш еще на шаг приблизился к рекордам МЮ и АПЛ по количеству ассистов
Англия
05 марта 2026, 05:34 | Обновлено 05 марта 2026, 05:35
Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед отметился 14-м ассистом в чемпионате

Фернандеш еще на шаг приблизился к рекордам МЮ и АПЛ по количеству ассистов
Getty Images/Global Images Ukraine

Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отметился 14-м ассистом в АПЛ в сезоне 2025/26.

На этот раз это произошло в выездном матче 29-го тура против «Ньюкасл Юнайтед».

«Красные дьяволы» уступили со счетом 1:2. Единственный гол МЮ забил Каземиро именно после передачи Бруну Фернандеша.

Теперь до рекорда МЮ по количеству результативных передач в одном сезоне АПЛ португальцу не хватает всего одной.

На данный момент рекордсменом клуба является Дэвид Бекхэм, который в сезоне 1999/00 сделал 15 голевых передач.

Игроки «Манчестер Юнайтед» с наибольшим количеством ассистов в одном сезоне АПЛ:

  • 15 – Дэвид Бекхэм (Англия), 1999/00
  • 14 – Нани (Португалия), 2010/11
  • 14 – Бруну Фернандеш (Португалия), 2025/26
  • 13 – Дэвид Бекхэм (Англия), 1997/98
  • 13 – Антонио Валенсия (Эквадор), 2011/12

Если рассматривать всю историю АПЛ, то до повторения рекорда Тьерри Анри (21), установленного в сезоне 2002/03, Бруну Фернандеша теперь отделяют 7 результативных передач.

Игроки с наибольшим количеством результативных передач в одном сезоне АПЛ:

  • 21 – Тьерри Анри («Арсенал»), 2002/03
  • 20 – Сеск Фабрегас («Арсенал»), 2007/08
  • 20 – Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), 2019/20
  • 19 – Месут Озил («Арсенал»), 2015/16
  • 18 – Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), 2022/23
  • 18 – Сеск Фабрегас («Челси»), 2014/15
  • 18 – Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), 2016/17
  • 18 – Мохамед Салах («Ливерпуль»), 2024/25
  • 14 – Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), 2025/26

Благодаря ассисту в матче против «Ньюкасла» Бруну Фернандеш догнал Федерико Димарко из «Интера» в списке лучших игроков топ-5 лиг сезона 2025/26 по количеству результативных передач (также 14). Больше них имеет только Майкл Олисе из «Баварии» (16).

Игроки топ-5 европейских лиг с наибольшим количеством результативных передач в сезоне 2025/26 (только национальные чемпионаты):

  • 16 – Майкл Олисе («Бавария»)
  • 14 – Федерико Димарко («Интер»)
  • 14 – Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»)
  • 10 – Луис Диас («Бавария»)
Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Дэвид Бекхэм Луиш Нани Антонио Валенсия Тьерри Анри Сеск Фабрегас Кевин Де Брюйне Месут Озил Мохамед Салах Майкл Олисе Федерико Димарко Луис Диас Манчестер Сити Арсенал Лондон Ливерпуль Челси
Михаил Олексиенко
