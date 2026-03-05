Фернандеш еще на шаг приблизился к рекордам МЮ и АПЛ по количеству ассистов
Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед отметился 14-м ассистом в чемпионате
Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отметился 14-м ассистом в АПЛ в сезоне 2025/26.
На этот раз это произошло в выездном матче 29-го тура против «Ньюкасл Юнайтед».
«Красные дьяволы» уступили со счетом 1:2. Единственный гол МЮ забил Каземиро именно после передачи Бруну Фернандеша.
Теперь до рекорда МЮ по количеству результативных передач в одном сезоне АПЛ португальцу не хватает всего одной.
На данный момент рекордсменом клуба является Дэвид Бекхэм, который в сезоне 1999/00 сделал 15 голевых передач.
Игроки «Манчестер Юнайтед» с наибольшим количеством ассистов в одном сезоне АПЛ:
- 15 – Дэвид Бекхэм (Англия), 1999/00
- 14 – Нани (Португалия), 2010/11
- 14 – Бруну Фернандеш (Португалия), 2025/26
- 13 – Дэвид Бекхэм (Англия), 1997/98
- 13 – Антонио Валенсия (Эквадор), 2011/12
Если рассматривать всю историю АПЛ, то до повторения рекорда Тьерри Анри (21), установленного в сезоне 2002/03, Бруну Фернандеша теперь отделяют 7 результативных передач.
Игроки с наибольшим количеством результативных передач в одном сезоне АПЛ:
- 21 – Тьерри Анри («Арсенал»), 2002/03
- 20 – Сеск Фабрегас («Арсенал»), 2007/08
- 20 – Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), 2019/20
- 19 – Месут Озил («Арсенал»), 2015/16
- 18 – Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), 2022/23
- 18 – Сеск Фабрегас («Челси»), 2014/15
- 18 – Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), 2016/17
- 18 – Мохамед Салах («Ливерпуль»), 2024/25
- …
- 14 – Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), 2025/26
Благодаря ассисту в матче против «Ньюкасла» Бруну Фернандеш догнал Федерико Димарко из «Интера» в списке лучших игроков топ-5 лиг сезона 2025/26 по количеству результативных передач (также 14). Больше них имеет только Майкл Олисе из «Баварии» (16).
Игроки топ-5 европейских лиг с наибольшим количеством результативных передач в сезоне 2025/26 (только национальные чемпионаты):
- 16 – Майкл Олисе («Бавария»)
- 14 – Федерико Димарко («Интер»)
- 14 – Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»)
- 10 – Луис Диас («Бавария»)
Most assists in a single Premier League season for Manchester United:— Squawka (@Squawka) March 4, 2026
◎ 15 - David Beckham (1999/00)
◎ 14 - Nani (2010/11)
◉ 14 - Bruno Fernandes (2025/26) 🆕
◎ 13 - David Beckham (1997/98)
◎ 13 - Antonio Valencia (2011/12)
The record is in sight. 👀 pic.twitter.com/ZipZpBfXPz
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший тренер национальной команды считает неуместной натурализацию игроков «Шахтера»
Германия присоединилась к инициативе Украины