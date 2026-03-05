Ребров обрадуется. В Португалии сообщили новости о звезде сборной Украины

Украинский полузащитник лиссабонской «Бенфики» Георгий Судаков близок к возвращению на поле, сообщает Record.

23-летний хавбек из-за болей в пояснице пропустил последние три матча своей команды – с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов, а также с AVS и «Жил Висенте» в чемпионате Португалии. Однако ожидается, что Судаков сможет помочь «Бенфике» в принципиальном матче с «Порту», который состоится в Лиссабоне в воскресенье, 8 марта.

Возвращение Георгия на поле является хорошей новостью для сборной Украины, которая уже вскоре поборется за выход на ЧМ-2026. 26 марта «сине-желтые» встретятся с национальной командой Швеции и затем, в случае победы, 31 числа поборются с победителем противостояния Польша – Албания.