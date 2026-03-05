Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Артем СТЕПАНОВ: «Я нервничал. Они пытались нас спровоцировать»
Нидерланды
05 марта 2026, 04:17
Украинский форвард Утрехта – о победе над АЗ Алкмаар

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

Украинский нападающий «Утрехта» Артем Степанов прокомментировал победу своей команды в матче 25-го тура чемпионата Нидерландов с «АЗ Алкмар» (2:0), в котором он отличился забитым голом с пенальти.

«Конечно, я нервничал. Игроки «АЗ Алкмар» пытались немного спровоцировать нас, но мы старались сохранять спокойствие. Мне не повезло с реализацией моментов (в предыдущих матчах – прим.). Такое случается, но, по крайней мере, нужно продолжать работать. Так устроен футбол. Поэтому для меня это был сложный период», – сказал 18-летний нападающий в интервью Algemeen Dagblad.

Гол в ворота «АЗ Алкмар» стал для Степанова дебютным в составе «Утрехта», за который он выступает на правах аренды. Всего за нидерландский клуб украинец сыграл шесть матчей.

Артем Степанов АЗ Алкмаар Утрехт чемпионат Нидерландов по футболу
