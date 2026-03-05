Хавбек Утрехта: «Мы довольны Степановым. Он – лучший игрок матча»

Полузащитник «Утрехта» Дани де Вит назвал своего украинского одноклубника Артема Степанова лучшим игроком матча 25-го тура Эредивизи с «АЗ Алкмар» (2:0), в котором тот отличился забитым голом с пенальти.

«Довольны ли мы своим новым нападающим? Да, конечно. Приятно, что он реализовал этот пенальти. Он – большой и сильный парень, а еще уверенно держит мяч, хотя иногда игровая сфера и отскакивает от его ног.

Сейчас он очень важный игрок для нас. Он много работает и уже забил свой первый гол за нашу команду. Поэтому надеемся, что скоро будут и другие. Он стал лучшим игроком матча. Он должен продолжать в том же духе, и тогда он может стать еще более важным для нас», – сказал де Вит в интервью Voetbal Primeur.