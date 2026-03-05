Бразильский вингер принял неожиданное решение о своем будущем в Реале

Нападающий мадридского «Реала» Родриго пересмотрел свои планы на будущее после тяжелого повреждения. Бразильский вингер выбыл из строя на 10 месяцев: врачи диагностировали у него разрыв передней крестообразной связки и латерального мениска.

Примечательно, что, по некоторым данным, игрок выходил на поле с частичным разрывом «крестов» еще с 2023 года.

Как сообщает ESPN Brasil, ранее Родриго всерьез задумывался о смене клубной прописки после завершения чемпионата мира 2026 года. Однако теперь футболист изменил решение и намерен продолжить выступления за «королевский клуб» после завершения долгого процесса реабилитации.

Важную роль в эмоциональном состоянии игрока сыграла поддержка главного тренера сборной Бразилии. Карло Анчелотти связался с Родриго сразу после новостей о травме, заверив форварда, что по-прежнему на него рассчитывает и ждет его возвращения в строй.