Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бразильский вингер принял неожиданное решение о своем будущем в Реале
Испания
05 марта 2026, 04:11 | Обновлено 05 марта 2026, 04:12
30
0

Бразильский вингер принял неожиданное решение о своем будущем в Реале

Родриго пересмотрел свои планы после тяжелого повреждения

05 марта 2026, 04:11 | Обновлено 05 марта 2026, 04:12
30
0
Бразильский вингер принял неожиданное решение о своем будущем в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий мадридского «Реала» Родриго пересмотрел свои планы на будущее после тяжелого повреждения. Бразильский вингер выбыл из строя на 10 месяцев: врачи диагностировали у него разрыв передней крестообразной связки и латерального мениска.

Примечательно, что, по некоторым данным, игрок выходил на поле с частичным разрывом «крестов» еще с 2023 года.

Как сообщает ESPN Brasil, ранее Родриго всерьез задумывался о смене клубной прописки после завершения чемпионата мира 2026 года. Однако теперь футболист изменил решение и намерен продолжить выступления за «королевский клуб» после завершения долгого процесса реабилитации.

Важную роль в эмоциональном состоянии игрока сыграла поддержка главного тренера сборной Бразилии. Карло Анчелотти связался с Родриго сразу после новостей о травме, заверив форварда, что по-прежнему на него рассчитывает и ждет его возвращения в строй.

По теме:
Звездный игрок Барселоны возобновил тренировки со специальной защитой
Источник: Зидан поставил условие Лунина для своего возвращения в Реал
Скандальные выкрики арбитру: какую дисквалификацию получил игрок Реала?
Родриго Гоес Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Карло Анчелотти травма
Михаил Олексиенко Источник: ESPN
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
Война | 04 марта 2026, 09:00 1
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе

Михаилу Бойченко было 23 года

Ничья с Ноттингемом: Гвардиола рассказал о перспективах борьбы за титул
Футбол | 05 марта 2026, 01:58 0
Ничья с Ноттингемом: Гвардиола рассказал о перспективах борьбы за титул
Ничья с Ноттингемом: Гвардиола рассказал о перспективах борьбы за титул

Манчестер Сити неожиданно оступился в 29-м туре

Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
Футбол | 04.03.2026, 04:02
Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
Мудрик провел разговор с журналистом и сделал важное заявление
Футбол | 04.03.2026, 07:54
Мудрик провел разговор с журналистом и сделал важное заявление
Мудрик провел разговор с журналистом и сделал важное заявление
МОК опубликовал официальное заявление по поводу войн накануне Паралимпиады
Олимпийские игры | 04.03.2026, 20:38
МОК опубликовал официальное заявление по поводу войн накануне Паралимпиады
МОК опубликовал официальное заявление по поводу войн накануне Паралимпиады
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Квалификация ЧМ-2027. Грузия догнала Украину. Турнирная таблица
Квалификация ЧМ-2027. Грузия догнала Украину. Турнирная таблица
03.03.2026, 00:41
Баскетбол
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
04.03.2026, 07:02 32
Футбол
Королева спринта. Украинская биатлонистка выиграла Малый хрустальный глобус
Королева спринта. Украинская биатлонистка выиграла Малый хрустальный глобус
04.03.2026, 17:06 6
Биатлон
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
04.03.2026, 00:05 13
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это мой самый тяжелый соперник, я потерял память»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это мой самый тяжелый соперник, я потерял память»
04.03.2026, 00:42
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
03.03.2026, 09:40
Бокс
Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи
Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи
03.03.2026, 07:34 8
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Если не одолеют Полтаву и Кудровку – проект нужно закрывать»
МАРКЕВИЧ: «Если не одолеют Полтаву и Кудровку – проект нужно закрывать»
03.03.2026, 12:31 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем