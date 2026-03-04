Анчелотти выступил с обращением к звезде Реала

Итальянский тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти обратился к вингеру мадридского «Реала» Родриго, у которого был обнаружен разрыв крестообразных связок:

«Мы рядом с тобой на каждом этапе восстановления. Будь сильным, Родриго, – сказал 65-летний специалист.

Родриго в текущем сезоне провел 27 матчей на клубном уровне, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Из-за повреждения он пропустит ближайшие 10 месяцев.

Ранее Неймар обратился к Родриго.