Другие новости04 марта 2026, 23:27 |
408
0
Анчелотти выступил с обращением к звезде Реала
Коуч пожелал здоровья Родриго
04 марта 2026, 23:27 |
408
0
Итальянский тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти обратился к вингеру мадридского «Реала» Родриго, у которого был обнаружен разрыв крестообразных связок:
«Мы рядом с тобой на каждом этапе восстановления. Будь сильным, Родриго, – сказал 65-летний специалист.
Родриго в текущем сезоне провел 27 матчей на клубном уровне, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Из-за повреждения он пропустит ближайшие 10 месяцев.
Ранее Неймар обратился к Родриго.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Биатлон | 04 марта 2026, 17:06 6
Татьяна Тарасюк выиграла награду среди юниоров
Футбол | 04 марта 2026, 07:54 0
Михаил опроверг Вацко информацию, что хочет судиться с УАФ
Футбол | 04.03.2026, 21:29
Футбол | 04.03.2026, 00:05
Футбол | 04.03.2026, 13:41
Комментарии 0
Популярные новости
03.03.2026, 08:09 57
04.03.2026, 00:42
04.03.2026, 07:26 10
03.03.2026, 17:52
04.03.2026, 03:55 16
04.03.2026, 04:02 12
03.03.2026, 00:41
03.03.2026, 19:57 182