Тренер Локомотива рассказал, чего ждет от матча с Металлистом 1925 в Кубке

Тренер киевского «Локомотива» Сергей Карпенко поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Металлиста 1925» в 1/4 финала Кубка Украины. Коуч клуба Второй лиги хочет удивить соперника из УПЛ, играя в открытый футбол.

«Я хочу, чтобы мы показали хороший футбол. Чтобы ребята не боялись играть, демонстрировали агрессивный, смелый футбол. Мы не ставим задачу просто отбиваться, выскочить раз в контратаку, забить и потом сидеть на 1:0. Нет, мы будем играть в футбол.

Понимаем, что нам будет очень тяжело действовать первым номером. Поэтому будем исходить из того, что позволит соперник. Но настраиваемся показать такой футбол, который понравится людям, нашим болельщикам. Я думаю, будет хорошая поддержка, и мы не можем просто играть в оборону ради какого-то результата. Я об этом скажу ребятам, и они настроены дать бой команде, у которой качественные футболисты», – сказал Карпенко.

Матч между командами состоится 5 марта на стадионе «Колос» в Ковалёвке. Начало игры – в 13:00 по киевскому времени.

Напомним, что «Локомотив» уже стал сенсацией нынешнего Кубка Украины, поскольку «железнодорожники» выбили из турнира «Колос» и «Верес».