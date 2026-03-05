Революция в ЛЧ: Топ-клубы требуют радикальных изменений в правилах

Ведущие европейские команды выступают за увеличение заявки в Лиге чемпионов до 28 игроков. По сведениям издания The Guardian, данная инициатива обсуждалась в ходе заседания комитета УЕФА по клубным турнирам.

Группа топ-клубов убеждена, что расширение состава поможет распределить нагрузку на футболистов, снизить риск получения травм и повысить зрелищность матчей.

Однако внутри совета, в который входят 16 коллективов, наметился раскол. Часть представителей категорически против реформы. Оппоненты полагают, что подобные изменения спровоцируют массовый уход талантливых игроков в богатые клубы. Это, в свою очередь, ударит по конкуренции в еврокубках и негативно скажется на доходах чемпионатов, не входящих в топ-5 лиг Европы.

По итогам встречи окончательный вердикт вынесен не был, но дискуссии о возможной реформе будут продолжены. На сегодняшний день правила УЕФА позволяют клубам включать в заявку на Лигу чемпионов не более 25 футболистов.