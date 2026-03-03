Большой скандал: Барселону могут дисквалифицировать из Лиги чемпионов

Журналист Хесус Бенгоечеа заявил, что УЕФА может в ближайшее время отстранить «Барселону» от участия в Лиге чемпионов из-за так называемого дела Негрейры.

По его словам, решение может быть принято без ожидания окончательного вердикта испанского суда. Также не исключается вмешательство ФИФА, если европейская инстанция не применит санкции.

Сообщается, что Реал Мадрид готовит пакет материалов с изложением фактов о многолетних выплатах бывшему вице-президенту судейского комитета Хосе Мариху Энрикесу Негрейре.