  4. Гризманн принял решение о дальнейшем развитии своей карьеры
05 марта 2026, 01:33 | Обновлено 05 марта 2026, 01:34
Гризманн принял решение о дальнейшем развитии своей карьеры

Звезда Атлетико поставил на паузу переезд в США

Гризманн принял решение о дальнейшем развитии своей карьеры
Антуан Гризманн принял решение повременить с переездом в МЛС. Ранее активно обсуждалось, что звездный форвард «Атлетико» находится в шаге от перехода в «Орландо Сити».

Как сообщает ESPN, французский нападающий решил приостановить переговорный процесс после того, как мадридский коллектив пробился в финал Кубка Испании. Представители американской лиги рассчитывали закрыть сделку до 26 марта – даты завершения трансферного окна в США.

Согласно сведениям одного из источников, данное предложение актуально исключительно в текущий период, так как в дальнейшем «Орландо» может переключиться на других кандидатов.

Позиция руководства «Атлетико» и главного тренера Диего Симеоне однозначна: они настаивают на том, чтобы Гризманн остался в команде до завершения сезона. В клубе надеются, что лидер «матрасников» сможет уйти красиво, завоевав напоследок престижный трофей.

