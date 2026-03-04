Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
04 марта 2026, 21:56 | Обновлено 04 марта 2026, 21:57
ФОТО. Звезда Реала сделал подарок футболисту Ливерпуля

Винисиус Жуниор «обрабатывает» Собослаи

Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Собослаи

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи опубликовал в Instagram фото новой пары бутс, которые ему подарил Винисиус Жуниор.

Пост появился после поражения его команды от последней команды лиги – «Вулверхэмптона».

Многие фанаты раскритиковали игрока: «Проиграли аутсайдеру, а он постит бутсы… серьезно?»; «Почему он так одержим Вини?».

Некоторые болельщики даже начали шутить, что «агент Вини» уже пытается переманить Собослаи в «Реал». Интернет активно обсуждает эту историю.

Комментарии
