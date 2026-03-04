ФОТО. Звезда Реала сделал подарок футболисту Ливерпуля
Винисиус Жуниор «обрабатывает» Собослаи
Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи опубликовал в Instagram фото новой пары бутс, которые ему подарил Винисиус Жуниор.
Пост появился после поражения его команды от последней команды лиги – «Вулверхэмптона».
Многие фанаты раскритиковали игрока: «Проиграли аутсайдеру, а он постит бутсы… серьезно?»; «Почему он так одержим Вини?».
Некоторые болельщики даже начали шутить, что «агент Вини» уже пытается переманить Собослаи в «Реал». Интернет активно обсуждает эту историю.
🚨📲 𝗡𝗘𝗪: Szoboszlai on Instagram, the morning after losing to Wolves. pic.twitter.com/2nIoB5vDMZ— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 4, 2026
