Сака сыграл за Арсенал 300 матчей во всех турнирах
Англичанин стал четвертым самым молодым игроком в истории «канониров», сыгравшим 300 матчей
Букайо Сака в возрасте 24 лет и 180 дней стал четвертым самым молодым игроком Арсенала, сыгравшим 300 матчей за клуб во всех турнирах.
Произошло это в матче 29-го тура АПЛ, в котором «канониры» играют на выезде против Брайтона.
Только Дэвид О'Лири, Сеск Фабрегас и Лиам Брейди сыграли 300 поединков за Арсенал в младшем Сака возрасте.
Самые молодые игроки, сыгравшие 300 матчей за Арсенал во всех турнирах
- 23 года и 315 дней – Дэвид О'Лири (Ирландия)
- 23 года и 341 день – Сеск Фабрегас (Испания)
- 24 года и 73 дня – Лиам Брейди (Ирландия)
- 24 года и 180 дней – Букайо Сака (Англия)
- 24 года и 187 дней – Джон Редфорд (Англия)
Named in Arsenal's starting XI against Brighton tonight, Bukayo Saka will become the fourth youngest player to reach 300 appearances for Arsenal in all competitions. (via @HarveyDownes92) pic.twitter.com/JL9KQcXMtC— Opta Analyst (@OptaAnalyst) March 4, 2026
Three hundred appearances for The Arsenal.— Arsenal (@Arsenal) March 4, 2026
Congratulations on a special milestone, Bukayo ❤️ pic.twitter.com/wg0JPMRvJe
