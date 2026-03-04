Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сака сыграл за Арсенал 300 матчей во всех турнирах
04 марта 2026
Сака сыграл за Арсенал 300 матчей во всех турнирах

Англичанин стал четвертым самым молодым игроком в истории «канониров», сыгравшим 300 матчей

Сака сыграл за Арсенал 300 матчей во всех турнирах
Букайо Сака в возрасте 24 лет и 180 дней стал четвертым самым молодым игроком Арсенала, сыгравшим 300 матчей за клуб во всех турнирах.

Произошло это в матче 29-го тура АПЛ, в котором «канониры» играют на выезде против Брайтона.

Только Дэвид О'Лири, Сеск Фабрегас и Лиам Брейди сыграли 300 поединков за Арсенал в младшем Сака возрасте.

Самые молодые игроки, сыгравшие 300 матчей за Арсенал во всех турнирах

  • 23 года и 315 дней – Дэвид О'Лири (Ирландия)
  • 23 года и 341 день – Сеск Фабрегас (Испания)
  • 24 года и 73 дня – Лиам Брейди (Ирландия)
  • 24 года и 180 дней – Букайо Сака (Англия)
  • 24 года и 187 дней – Джон Редфорд (Англия)
