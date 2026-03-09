Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: известно отношение Шевченко к допинговому скандалу Мудрика
Англия
09 марта 2026, 08:32 |
1043
0

Источник: известно отношение Шевченко к допинговому скандалу Мудрика

Президент УАФ не имел никаких контактов с украинцем

09 марта 2026, 08:32 |
1043
0
Источник: известно отношение Шевченко к допинговому скандалу Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский футболист «Челси» Михаил Мудрик продолжает оставаться вне игры из-за допингового скандала.

Как отмечает журналист Игорь Бурбас, президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко не имел с футболистом никаких контактов во время отстранения. Шевченко в течение года ни разу не посещал Лондон, хотя является бывшим футболистом «Челси».

Последний матч за лондонский Мудрик провел 28 ноября 2024 года в Лиге конференций против «Хайденхайма», где отличился голом. За «Челси» Мудрик провел 73 матча, забил 10 голов и сделал 11 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2031 года.

По теме:
ШЕВЧЕНКО: «Чемпионат мира стал бы осуществлением мечты»
Руководство Ливерпуля поставило перед Слотом ультиматум
Удар по Ман Сити: Гвардиола получил двухматчевую дисквалификацию
допинг дисквалификация сборная Украины по футболу чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Украинская ассоциация футбола Андрей Шевченко
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
Футбол | 08 марта 2026, 08:46 10
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»

Президент клуба – о Клоппе

«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
Футбол | 09 марта 2026, 08:11 32
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо

Сергей Кравченко раскритиковал судейство

Футболист Динамо готов дебютировать в сборной Украины
Футбол | 09.03.2026, 03:02
Футболист Динамо готов дебютировать в сборной Украины
Футболист Динамо готов дебютировать в сборной Украины
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Футбол | 08.03.2026, 09:16
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Жирона убеждала звездного украинца на трансфер. Чем закончилось?
Футбол | 09.03.2026, 07:32
Жирона убеждала звездного украинца на трансфер. Чем закончилось?
Жирона убеждала звездного украинца на трансфер. Чем закончилось?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забыла о штрафном круге. Олимпийскую чемпионку наказали на Кубке мира
Забыла о штрафном круге. Олимпийскую чемпионку наказали на Кубке мира
07.03.2026, 16:24
Биатлон
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
07.03.2026, 10:12 10
Футбол
Усик проведет бой с боксером, который последний раз дрался 12 лет назад
Усик проведет бой с боксером, который последний раз дрался 12 лет назад
07.03.2026, 20:43 1
Бокс
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
08.03.2026, 09:20 19
Теннис
Руслан РОТАНЬ: «Неприятно проигрывать Динамо с таким счетом, я согласен»
Руслан РОТАНЬ: «Неприятно проигрывать Динамо с таким счетом, я согласен»
07.03.2026, 13:33
Футбол
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
09.03.2026, 07:27 3
Футбол
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
07.03.2026, 09:09 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем