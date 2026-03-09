Источник: известно отношение Шевченко к допинговому скандалу Мудрика

Украинский футболист «Челси» Михаил Мудрик продолжает оставаться вне игры из-за допингового скандала.

Как отмечает журналист Игорь Бурбас, президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко не имел с футболистом никаких контактов во время отстранения. Шевченко в течение года ни разу не посещал Лондон, хотя является бывшим футболистом «Челси».

Последний матч за лондонский Мудрик провел 28 ноября 2024 года в Лиге конференций против «Хайденхайма», где отличился голом. За «Челси» Мудрик провел 73 матча, забил 10 голов и сделал 11 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2031 года.