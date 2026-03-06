Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лупашко подробно рассказал об объединении Карпат и Руха
Украина. Премьер лига
06 марта 2026, 01:32 |
79
0

Лупашко подробно рассказал об объединении Карпат и Руха

Тренер – о сотрудничестве двух клубов

06 марта 2026, 01:32 |
79
0
Лупашко подробно рассказал об объединении Карпат и Руха
ФК Карпаты. Владислав Лупашко

Тренер Владислав Лупашко рассказал, как сотрудничают «Карпаты» и «Рух» после так называемого объединения.

– Как вы восприняли историю с «Рухом» и пошло ли это сотрудничество на пользу «Карпатам»? Особенно в плане трансферов.

– Если говорить о пользе для клуба, то увидим это со временем. По моему мнению, не существует плохих игроков. Есть футболисты, которые подходят под определенный стиль игры. И игроки из «Руха» воспитывались в совершенно другой специфике. Мы хотели играть в другой футбол. И они не могли реализовать себя в этой среде.

На их адаптацию нужно время. Мы постоянно слышали, что они не играют, что это проблема и что кто-то специально это делает – не от нашего руководства, а со стороны. И это также не очень помогало – ни им, ни нам. Поэтому весь этот процесс усложнялся, а не помогал игрокам сосредоточиться на своей интеграции и улучшении. Наоборот, усиливалось сомнение в процессе и в том, что они готовы играть. И это замедляло их.

Я никогда не говорил, что кто-то из игроков «Руха» плох. Я придерживаюсь мнения, что есть футболисты, которые подходят одному тренеру и не подходят другому. И они могут ярко выглядеть под руководством одного тренера и плохо у другого. У каждого своя специфика и свои сильные качества.

Поэтому я воспринимаю эту сделку как сделку. Со временем все будет понятно – как она будет функционировать дальше, какое будет направление у первой команды и кто его будет задавать. Думаю, что сейчас болельщикам не нужно ее оценивать, они увидят это со временем.

Есть такое понятие как «дуополия» – когда спорят два титана, то эта конкуренция идет на пользу обоим. Когда я приходил в клуб, то была безумная конкуренция между клубами. Помню первое дерби – это было безумно, и как его ждали. Это украшает украинский футбол.

Мы увидим со временем, насколько это сотрудничество будет полезным. Но я скажу, что мы потеряли конкуренцию, которая подпитывала львовский и украинский футбол. Эта конкуренция делала всех лучше, – сказал Лупашко.

По теме:
ФОТО. Журналистка Шахтера впечатлила своей красотой и стилем
ВИДЕО. Риццоли прокомментировал спорные судейские моменты 18-го тура УПЛ
117 голов Ярмоленко в УПЛ. Стало известно, сколько забито левой ногой
Владислав Лупашко Карпаты Львов Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Трибуна
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Туран указал на дверь украинскому игроку. Шахтер отправил его за границу
Футбол | 05 марта 2026, 07:20 1
Туран указал на дверь украинскому игроку. Шахтер отправил его за границу
Туран указал на дверь украинскому игроку. Шахтер отправил его за границу

Удод на правах аренды будет играть за «Дордой»

Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
Футбол | 05 марта 2026, 08:36 13
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»

Известный специалист – о Бубке

Источник: Вратарь сборной Украины сомневается в вызове в команду Реброва
Футбол | 05.03.2026, 19:11
Источник: Вратарь сборной Украины сомневается в вызове в команду Реброва
Источник: Вратарь сборной Украины сомневается в вызове в команду Реброва
ФОТО. Жена Зинченко впечатлила стильным луком на улицах Амстердама
Футбол | 06.03.2026, 00:12
ФОТО. Жена Зинченко впечатлила стильным луком на улицах Амстердама
ФОТО. Жена Зинченко впечатлила стильным луком на улицах Амстердама
Известно, почему Усик и Ломаченко поддержали Бубку, а не Гераскевича
Бокс | 05.03.2026, 07:48
Известно, почему Усик и Ломаченко поддержали Бубку, а не Гераскевича
Известно, почему Усик и Ломаченко поддержали Бубку, а не Гераскевича
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб
Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб
04.03.2026, 07:26 11
Футбол
Йожеф САБО: «Не нужно их брать в сборную, они ничем не помогут»
Йожеф САБО: «Не нужно их брать в сборную, они ничем не помогут»
04.03.2026, 07:44 1
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
05.03.2026, 09:43
Бокс
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
05.03.2026, 08:10 11
Другие виды
Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
04.03.2026, 04:02 19
Футбол
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
04.03.2026, 09:00 1
Война
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
04.03.2026, 18:36 117
Футбол
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
04.03.2026, 00:05 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем