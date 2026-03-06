Лупашко подробно рассказал об объединении Карпат и Руха

Тренер Владислав Лупашко рассказал, как сотрудничают «Карпаты» и «Рух» после так называемого объединения.

– Как вы восприняли историю с «Рухом» и пошло ли это сотрудничество на пользу «Карпатам»? Особенно в плане трансферов.

– Если говорить о пользе для клуба, то увидим это со временем. По моему мнению, не существует плохих игроков. Есть футболисты, которые подходят под определенный стиль игры. И игроки из «Руха» воспитывались в совершенно другой специфике. Мы хотели играть в другой футбол. И они не могли реализовать себя в этой среде.

На их адаптацию нужно время. Мы постоянно слышали, что они не играют, что это проблема и что кто-то специально это делает – не от нашего руководства, а со стороны. И это также не очень помогало – ни им, ни нам. Поэтому весь этот процесс усложнялся, а не помогал игрокам сосредоточиться на своей интеграции и улучшении. Наоборот, усиливалось сомнение в процессе и в том, что они готовы играть. И это замедляло их.

Я никогда не говорил, что кто-то из игроков «Руха» плох. Я придерживаюсь мнения, что есть футболисты, которые подходят одному тренеру и не подходят другому. И они могут ярко выглядеть под руководством одного тренера и плохо у другого. У каждого своя специфика и свои сильные качества.

Поэтому я воспринимаю эту сделку как сделку. Со временем все будет понятно – как она будет функционировать дальше, какое будет направление у первой команды и кто его будет задавать. Думаю, что сейчас болельщикам не нужно ее оценивать, они увидят это со временем.

Есть такое понятие как «дуополия» – когда спорят два титана, то эта конкуренция идет на пользу обоим. Когда я приходил в клуб, то была безумная конкуренция между клубами. Помню первое дерби – это было безумно, и как его ждали. Это украшает украинский футбол.

Мы увидим со временем, насколько это сотрудничество будет полезным. Но я скажу, что мы потеряли конкуренцию, которая подпитывала львовский и украинский футбол. Эта конкуренция делала всех лучше, – сказал Лупашко.