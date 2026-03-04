Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
04 марта 2026, 19:54 | Обновлено 04 марта 2026, 20:00
В Норвегии возник скандал вокруг матча Буде-Глимта и Интера

Логотип букмекера на форме может считаться косвенной рекламой азартных игр

Getty Images/Global Images Ukraine

18 февраля на матч Лиги чемпионов между «Буде-Глимт» и «Интером» гости вышли на поле с надписью оператора Betsson на футболках, что вызвало реакцию норвежского управления по азартным играм Lotteritilsynet.

В Норвегии право рекламировать азартные игры имеют только государственные компании Norsk Tipping и Norsk Rikstoto. Директор Lotteritilsynet Торе Белл отметил, что спонсорство футболок подпадает под запрет, если бренд ассоциируется с азартными играми.

Нарушение закона может повлечь административные штрафы и предписания о прекращении нарушения, но пока не ясно, кто именно будет нести ответственность – «Интер» или организатор матча.

«Буде-Глимт» утверждает, что логотип продвигает спортивное приложение, а не азартные игры, но регулятор не принял это за окончательное объяснение. Клуб отметил, что информировал «Интер» о норвежских правилах.

Решение регулятора может стать сигналом для других европейских клубов и спонсоров.

По теме:
Финляндия запускает выдачу лицензий для операторов азартных игр
Мбаппе не согласен с Реалом. Не хотел бы играть с Манчестер Сити
Норвежская вспышка. Как Буде-Глимт стал главной европейской сенсацией
азарт букмекеры Интер Милан Буде-Глимт Лига чемпионов
Александр Гринник Источник
