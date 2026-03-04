В Норвегии возник скандал вокруг матча Буде-Глимта и Интера
Логотип букмекера на форме может считаться косвенной рекламой азартных игр
18 февраля на матч Лиги чемпионов между «Буде-Глимт» и «Интером» гости вышли на поле с надписью оператора Betsson на футболках, что вызвало реакцию норвежского управления по азартным играм Lotteritilsynet.
В Норвегии право рекламировать азартные игры имеют только государственные компании Norsk Tipping и Norsk Rikstoto. Директор Lotteritilsynet Торе Белл отметил, что спонсорство футболок подпадает под запрет, если бренд ассоциируется с азартными играми.
Нарушение закона может повлечь административные штрафы и предписания о прекращении нарушения, но пока не ясно, кто именно будет нести ответственность – «Интер» или организатор матча.
«Буде-Глимт» утверждает, что логотип продвигает спортивное приложение, а не азартные игры, но регулятор не принял это за окончательное объяснение. Клуб отметил, что информировал «Интер» о норвежских правилах.
Решение регулятора может стать сигналом для других европейских клубов и спонсоров.
