Серьезная конкуренция у Арды Турана. Клуб готовит смену главного тренера
Турецкий специалист заинтересовал «Атлетико»
Турецкий тренер Арда Туран может летом покинуть донецкий «Шахтер».
По информации источника, 39-летнего специалиста могут пригласить в мадридский «Атлетико» в случае его чемпионства с «Шахтером» в этом сезоне. Главным конкурентом Турана в борьбе за пост наставника «матрасников» является бывший футболист клуба Филипе Луис, который недавно покинул «Атлетико».
Арда Туран возглавляет «Шахтер» с лета 2025 года. Под руководством турецкого наставника команда лидирует в чемпионате Украины, имея в своем активе 41 очко, а также напрямую пробилась в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА.
Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» решил, где играть матч Лиги конференций против «Леха».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
После визита в Белый дом Хорхе Мас пообещал, что МЛС сдвинет европейские лиги с Олимпа
Правила, как это часто бывает в таких случаях, предоставляют широкое пространство для маневров…