Серьезная конкуренция у Арды Турана. Клуб готовит смену главного тренера

Турецкий тренер Арда Туран может летом покинуть донецкий «Шахтер».

По информации источника, 39-летнего специалиста могут пригласить в мадридский «Атлетико» в случае его чемпионства с «Шахтером» в этом сезоне. Главным конкурентом Турана в борьбе за пост наставника «матрасников» является бывший футболист клуба Филипе Луис, который недавно покинул «Атлетико».

Арда Туран возглавляет «Шахтер» с лета 2025 года. Под руководством турецкого наставника команда лидирует в чемпионате Украины, имея в своем активе 41 очко, а также напрямую пробилась в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА.

