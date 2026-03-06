Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Серьезная конкуренция у Арды Турана. Клуб готовит смену главного тренера
06 марта 2026, 06:02
Серьезная конкуренция у Арды Турана. Клуб готовит смену главного тренера

Турецкий специалист заинтересовал «Атлетико»

Getty Images/Global Images Ukraine. Филипе Луис и Арда Туран

Турецкий тренер Арда Туран может летом покинуть донецкий «Шахтер».

По информации источника, 39-летнего специалиста могут пригласить в мадридский «Атлетико» в случае его чемпионства с «Шахтером» в этом сезоне. Главным конкурентом Турана в борьбе за пост наставника «матрасников» является бывший футболист клуба Филипе Луис, который недавно покинул «Атлетико».

Арда Туран возглавляет «Шахтер» с лета 2025 года. Под руководством турецкого наставника команда лидирует в чемпионате Украины, имея в своем активе 41 очко, а также напрямую пробилась в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» решил, где играть матч Лиги конференций против «Леха».

Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
