Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер ЛНЗ: «Зимой нас все хвалили, а теперь критикуют»
Кубок Украины
04 марта 2026, 19:35 | Обновлено 04 марта 2026, 19:46
Тренер ЛНЗ: «Зимой нас все хвалили, а теперь критикуют»

Пономарев оценил вылет из Кубка Украины

ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев

Буковина в серии пенальти выбила ЛНЗ и вышла в полуфинал Кубка Украины. Ситуацию оценил наставник черкасской команды Виталий Пономарев.

«Не хватило гола, но игра была с большим количеством борьбы. У нас были шансы, но ничего не забили, а серия пенальти – лотерея, где Буковина была лучше. Я их поздравляю с выходом в полуфинал, хорошая команда. Нам нужно делать выводы».

« У нас два матча неудачных, и я говорил, что будет тяжело. Есть давление на игроков, для которых в новинку бороться за самые высокие места. С этим нужно справляться. От нас большие ожидания. Если бы были 5-6 в УПЛ, то было бы иначе. Я предупреждал, что будет критика».

«Это нормально. Нас хвалили все зимой, а сейчас критикуют. Нормальная ситуация», – сказал Пономарев.

Кубок Украины по футболу Буковина Черновцы ЛНЗ Черкассы Виталий Пономарев
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
odiniznashih
У нас две половины сезона и редко кто может в обеих хорошо выступать.
Людмила Павловська
Пономарьову , треба сказати допобачення. Немає гри, оце основне.
