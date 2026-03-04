Тренер ЛНЗ: «Зимой нас все хвалили, а теперь критикуют»

Буковина в серии пенальти выбила ЛНЗ и вышла в полуфинал Кубка Украины. Ситуацию оценил наставник черкасской команды Виталий Пономарев.

«Не хватило гола, но игра была с большим количеством борьбы. У нас были шансы, но ничего не забили, а серия пенальти – лотерея, где Буковина была лучше. Я их поздравляю с выходом в полуфинал, хорошая команда. Нам нужно делать выводы».

« У нас два матча неудачных, и я говорил, что будет тяжело. Есть давление на игроков, для которых в новинку бороться за самые высокие места. С этим нужно справляться. От нас большие ожидания. Если бы были 5-6 в УПЛ, то было бы иначе. Я предупреждал, что будет критика».

«Это нормально. Нас хвалили все зимой, а сейчас критикуют. Нормальная ситуация», – сказал Пономарев.