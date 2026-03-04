Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Потеря для сборной. Украинская футболистка порвала крестообразные связки
Чемпионат мира
04 марта 2026, 18:18 | Обновлено 04 марта 2026, 18:19
387
0

Потеря для сборной. Украинская футболистка порвала крестообразные связки

Николь Козлова выбыла на длительный срок

04 марта 2026, 18:18 | Обновлено 04 марта 2026, 18:19
387
0
Потеря для сборной. Украинская футболистка порвала крестообразные связки
Getty Images/Global Images Ukraine. Николь Козлова

Украинская футболистка Николь Козлова получила тяжелую травму в матче против сборной Англии в отборе к чемпионату мира 2027 года.

Николь вышла в стартовом составе на игру с «тремя львами», однако уже на девятой минуте оказалась на газоне из-за разрыва передних крестообразных связок.

Проблемы с коленом у украинки возникли еще в 2018 году – тогда она впервые перенесла разрыв крестообразных связок.

Без Козловой женская сборная Украины потерпела разгромное поражение со счетом 1:6.

«Разрыв передних крестообразных связок. Разбитое сердце.

Чувствовала себя на вершине мира. Играла в свой лучший футбол. Чувствовала себя свободной. Жила мечтой, ради которой так много работала – и в один момент всё рассыпалось на миллион осколков. Я так ждала того, что впереди.

Болит больше, чем могу описать. Жизнь кажется такой жестокой. Но я как-то это переживу. Мне тяжело принять все это, но постепенно я справлюсь.

Я уже проходила через это раньше – и сделаю это снова. А пока буду поддерживать своих девочек со стороны – и в клубе, и в сборной», – написала Козлова.

По теме:
Украина – Англия – 1:6. Калинина и три дубля соперниц. Видео голов и обзор
Украина разгромно проиграла сборной Англии в квалификации ЧМ
ВИДЕО. Украина пропустила два гола от Англии, но Калинина отыграла один мяч
женская сборная Украины по футболу чемпионат мира по футболу среди женщин Украина - Англия женская сборная Англии по футболу Николь Козлова
Андрей Витренко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, сколько в итоге МЮ обошлось назначение и увольнение Аморима
Футбол | 04 марта 2026, 17:40 1
Известно, сколько в итоге МЮ обошлось назначение и увольнение Аморима
Известно, сколько в итоге МЮ обошлось назначение и увольнение Аморима

Больше 20 миллионов фунтов

Анонс 29-го тура АПЛ: перед юбилейным туром есть немало вопросов!
Футбол | 03 марта 2026, 18:54 0
Анонс 29-го тура АПЛ: перед юбилейным туром есть немало вопросов!
Анонс 29-го тура АПЛ: перед юбилейным туром есть немало вопросов!

Матчи 29-го тура Английской Премьер-лиги пройдут с 3 по 5 марта

ФОТО. Костюк и Ястремская посетили вечеринку игроков турнира в Индиан-Уэллс
Теннис | 04.03.2026, 15:35
ФОТО. Костюк и Ястремская посетили вечеринку игроков турнира в Индиан-Уэллс
ФОТО. Костюк и Ястремская посетили вечеринку игроков турнира в Индиан-Уэллс
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Футбол | 04.03.2026, 00:05
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб
Футбол | 04.03.2026, 07:26
Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб
Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
04.03.2026, 07:02 34
Футбол
Мудрик пошел на отчаянный шаг. Челси не был в силах помочь
Мудрик пошел на отчаянный шаг. Челси не был в силах помочь
03.03.2026, 09:04 14
Футбол
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
04.03.2026, 03:55 16
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это мой самый тяжелый соперник, я потерял память»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это мой самый тяжелый соперник, я потерял память»
04.03.2026, 00:42
Бокс
Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
04.03.2026, 04:02 12
Футбол
Сборная Украины узнала место в рейтинге УЕФА. Позорная позиция россии
Сборная Украины узнала место в рейтинге УЕФА. Позорная позиция россии
02.03.2026, 22:58
Футзал
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины завершил карьеру в национальной команде
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины завершил карьеру в национальной команде
02.03.2026, 23:51 1
Баскетбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
03.03.2026, 09:40
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем