Потеря для сборной. Украинская футболистка порвала крестообразные связки

Украинская футболистка Николь Козлова получила тяжелую травму в матче против сборной Англии в отборе к чемпионату мира 2027 года.

Николь вышла в стартовом составе на игру с «тремя львами», однако уже на девятой минуте оказалась на газоне из-за разрыва передних крестообразных связок.

Проблемы с коленом у украинки возникли еще в 2018 году – тогда она впервые перенесла разрыв крестообразных связок.

Без Козловой женская сборная Украины потерпела разгромное поражение со счетом 1:6.

«Разрыв передних крестообразных связок. Разбитое сердце.

Чувствовала себя на вершине мира. Играла в свой лучший футбол. Чувствовала себя свободной. Жила мечтой, ради которой так много работала – и в один момент всё рассыпалось на миллион осколков. Я так ждала того, что впереди.

Болит больше, чем могу описать. Жизнь кажется такой жестокой. Но я как-то это переживу. Мне тяжело принять все это, но постепенно я справлюсь.

Я уже проходила через это раньше – и сделаю это снова. А пока буду поддерживать своих девочек со стороны – и в клубе, и в сборной», – написала Козлова.