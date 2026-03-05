В киевском Динамо заговорили о Михаиле Мудрике

Тренер по физической подготовке «Динамо» Киев Виталий Кулыба высказался о том, как в команде работают над развитием скорости футболистов.

– А можешь вспомнить игрока за все время твоей работы в клубе, который изначально не был быстрым, но смог развить этот навык и даже превзошел твои ожидания. Были ли вообще такие игроки?

– Если так брать игроков, которые были медленными, а потом стали какими-то быстрыми, то такого, по моему опыту, вообще не было. Ни одного случая такого не было.

– А реально ли это вообще в спорте, чтобы медленный игрок развил свою скорость, и это было очевидно?

– По моему опыту я таких примеров вообще не видел, потому что скорость – это такой показатель, который генетически может быть сильно заложен, и его развить так кардинально, ну, пока никто не научился. Да, потому что если взять тех же игроков там, как Мудрик, известных, которые имеют высокую скорость, он всегда был быстрым. Но, возможно, он добавил немного в мощности, в скорости немного добавил, но у него это врожденные навыки. Он всегда это имел. И то же самое касается наших игроков.

Если я помню того же Илью Забарного, когда он тестировался еще в детские времена и в академии я проводил тестирование каждые полгода, он всегда входил в тройку самых быстрых игроков команды. Эти навыки очень-очень трудно развиваются. Такого на моей памяти не было, чтобы такой явно медленный игрок перешел на уровень Мудрика, лучших скоростных игроков. У нас есть скоростные, как Волошин, как Тимчик, как Шола. У них была склонность к этим скоростным навыкам.

То есть у них соотношение белых и красных мышечных волокон больше в сторону скоростных белых волокон. Если другие игроки, обычно полузащитники в центре поля, они более выносливы, у них больше красных волокон. Но среди этих полузащитников я вообще, даже не среди нашей команды, среди топ-команд, я мало знаю игроков, которые обладают выдающимися скоростными навыками.