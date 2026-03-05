Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В киевском Динамо заговорили о Михаиле Мудрике
Украина. Премьер лига
05 марта 2026, 23:22 |
885
0

В киевском Динамо заговорили о Михаиле Мудрике

Кулыба – о том, как развивает скорость в команде

05 марта 2026, 23:22 |
885
0
В киевском Динамо заговорили о Михаиле Мудрике
ФК Динамо. Виталий Кулыба

Тренер по физической подготовке «Динамо» Киев Виталий Кулыба высказался о том, как в команде работают над развитием скорости футболистов.

– А можешь вспомнить игрока за все время твоей работы в клубе, который изначально не был быстрым, но смог развить этот навык и даже превзошел твои ожидания. Были ли вообще такие игроки?

– Если так брать игроков, которые были медленными, а потом стали какими-то быстрыми, то такого, по моему опыту, вообще не было. Ни одного случая такого не было.

– А реально ли это вообще в спорте, чтобы медленный игрок развил свою скорость, и это было очевидно?

– По моему опыту я таких примеров вообще не видел, потому что скорость – это такой показатель, который генетически может быть сильно заложен, и его развить так кардинально, ну, пока никто не научился. Да, потому что если взять тех же игроков там, как Мудрик, известных, которые имеют высокую скорость, он всегда был быстрым. Но, возможно, он добавил немного в мощности, в скорости немного добавил, но у него это врожденные навыки. Он всегда это имел. И то же самое касается наших игроков.

Если я помню того же Илью Забарного, когда он тестировался еще в детские времена и в академии я проводил тестирование каждые полгода, он всегда входил в тройку самых быстрых игроков команды. Эти навыки очень-очень трудно развиваются. Такого на моей памяти не было, чтобы такой явно медленный игрок перешел на уровень Мудрика, лучших скоростных игроков. У нас есть скоростные, как Волошин, как Тимчик, как Шола. У них была склонность к этим скоростным навыкам.

То есть у них соотношение белых и красных мышечных волокон больше в сторону скоростных белых волокон. Если другие игроки, обычно полузащитники в центре поля, они более выносливы, у них больше красных волокон. Но среди этих полузащитников я вообще, даже не среди нашей команды, среди топ-команд, я мало знаю игроков, которые обладают выдающимися скоростными навыками.

По теме:
ВИДЕО. Риццоли прокомментировал спорные судейские моменты 18-го тура УПЛ
117 голов Ярмоленко в УПЛ. Стало известно, сколько забито левой ногой
Динамо под руководством Костюка начало подготовку к матчу с Полесьем
Виталий Кулыба Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Михаил Мудрик
Дмитрий Олийченко Источник: Динамомания
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
Футбол | 05 марта 2026, 07:01 10
Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал

Француз может в третий раз возглавить мадридский клуб

Легенда Шахтера принял неожиданное решение о будущем
Футбол | 05 марта 2026, 22:22 0
Легенда Шахтера принял неожиданное решение о будущем
Легенда Шахтера принял неожиданное решение о будущем

Футболист «Колоса» начал агентскую деятельность

Известно, почему Усик и Ломаченко поддержали Бубку, а не Гераскевича
Бокс | 05.03.2026, 07:48
Известно, почему Усик и Ломаченко поддержали Бубку, а не Гераскевича
Известно, почему Усик и Ломаченко поддержали Бубку, а не Гераскевича
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
Бокс | 05.03.2026, 09:43
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
Забарный узнал неприятные новости перед матчами ПСЖ с Монако и Челси
Футбол | 05.03.2026, 19:49
Забарный узнал неприятные новости перед матчами ПСЖ с Монако и Челси
Забарный узнал неприятные новости перед матчами ПСЖ с Монако и Челси
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Королева спринта. Украинская биатлонистка выиграла Малый хрустальный глобус
Королева спринта. Украинская биатлонистка выиграла Малый хрустальный глобус
04.03.2026, 17:06 6
Биатлон
Забарный после перехода в ПСЖ купил новую машину. Известна цена
Забарный после перехода в ПСЖ купил новую машину. Известна цена
05.03.2026, 07:22 10
Футбол
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
04.03.2026, 07:02 37
Футбол
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
05.03.2026, 08:36 13
Футбол
Динамо завершило трансфер. Костюк хочет видеть в команде еще одного игрока
Динамо завершило трансфер. Костюк хочет видеть в команде еще одного игрока
04.03.2026, 20:03 3
Футбол
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
05.03.2026, 08:10 11
Другие виды
Шахтер может уже летом остаться без тренера: Туран попал на радар гранда
Шахтер может уже летом остаться без тренера: Туран попал на радар гранда
04.03.2026, 16:57 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем