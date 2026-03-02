Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Динамо рассказал, почему решил работать в сборной Украины по футболу
Украина. Премьер лига
02 марта 2026, 02:02 |
95
0

Тренер Динамо рассказал, почему решил работать в сборной Украины по футболу

Кулыба – о работе в клубе и сборной

02 марта 2026, 02:02 |
95
0
Тренер Динамо рассказал, почему решил работать в сборной Украины по футболу
ФК Динамо. Виталий Кулыба

Тренер киевского «Динамо» по физической подготовке Виталий Кулыба рассказал о своей работе в киевском клубе и сборной Украины.

– Вы совмещаете работу в «Динамо» и сборной Украины. Как вам удается в первую очередь выдерживать такую нагрузку? Это разные же графики, разные упражнения – удается складывать все воедино?

– Ну, тяжело так перестраиваться, но в целом это, по сути, одни и те же игроки, с которыми я работаю в клубе. Раньше основную часть составляли игроки киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера». Сейчас представителей нашего клуба немного меньше. Надеюсь, что мы это снова вернем и основной состав будет формироваться из игроков киевского «Динамо».

Подготовка в сборной не слишком отличается: там готовятся конкретно к официальным, ответственным матчам. В клубе же это совсем другая работа – постоянная, долгосрочная работа с игроками и командой в течение сезона. Но как-то это сочетается. Не знаю, как лучше сказать. В принципе, и там, и там футбольная команда, футболисты – это же не разные виды спорта. Тренировочный процесс очень похож.

– Игроки «Шахтера» не подкалывают вас, что вы работаете в «Динамо», потом приезжаете в сборную Украины? Возможно, есть какие-то межличностные шутки по этому поводу?

– Такого, честно говоря, даже не было. Когда игроки приезжают в ряды сборной Украины, они уже находятся в одной команде и делают общее дело. На футбольном поле, когда они играют за свои клубы, – это одно. Там они, можно сказать, враги друг другу. Но вне этих матчей у них очень хорошие отношения, особенно когда они находятся в одной команде. Это вообще не проблема.

– Пройдет ли сборная Украины плей-офф, попадем ли мы на чемпионат мира?

– Я думаю, что наша сборная пройдет, очень на это надеюсь. Я считаю, что эти четыре команды достаточно равны по силе. Я надеюсь, что мы пройдем и будем все делать для этого. А кто действительно победит – всегда побеждает сильнейший. Надеюсь, что на этот раз это будем мы.

По теме:
Экс-арбитр ФИФА: «Поступок бразильца в игре Колоса и Карпат назову хамским»
РЕБРОВ – об игроках Динамо в сборной и натурализации футболистов Шахтера
Защитник Оболони рассказал о победе над Рухом
Виталий Кулыба Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу сборная Украины по футболу
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Участник трех последних мундиалей готов сняться с чемпионата мира 2026
Футбол | 02 марта 2026, 00:32 0
Участник трех последних мундиалей готов сняться с чемпионата мира 2026
Участник трех последних мундиалей готов сняться с чемпионата мира 2026

Иран серьезно рассматривает бойкот турнира

Владимир Кличко не смог осуществить свою главную мечту
Бокс | 01 марта 2026, 09:03 0
Владимир Кличко не смог осуществить свою главную мечту
Владимир Кличко не смог осуществить свою главную мечту

Легендарный боксер мечтал в детстве стать врачом

Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Футбол | 01.03.2026, 09:41
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Экс-форвард сборной Франции: «Учитывая, что Забарный делает на поле...»
Футбол | 01.03.2026, 20:48
Экс-форвард сборной Франции: «Учитывая, что Забарный делает на поле...»
Экс-форвард сборной Франции: «Учитывая, что Забарный делает на поле...»
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Другие виды | 01.03.2026, 10:21
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
28.02.2026, 09:18 8
Футбол
Йожеф САБО: «Мне стыдно за такие решения, так нельзя поступать»
Йожеф САБО: «Мне стыдно за такие решения, так нельзя поступать»
28.02.2026, 20:28 9
Футбол
УСИК: «Я православный, но этот человек просто болен, шизофреник»
УСИК: «Я православный, но этот человек просто болен, шизофреник»
28.02.2026, 23:23 1
Бокс
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
28.02.2026, 21:39 5
Другие виды
Клопп готов возглавить Реал, если туда придут четыре футболиста
Клопп готов возглавить Реал, если туда придут четыре футболиста
28.02.2026, 05:00 3
Футбол
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
28.02.2026, 07:30 6
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
01.03.2026, 00:33 2
Футбол
Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
28.02.2026, 12:19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем