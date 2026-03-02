Тренер Динамо рассказал, почему решил работать в сборной Украины по футболу

Тренер киевского «Динамо» по физической подготовке Виталий Кулыба рассказал о своей работе в киевском клубе и сборной Украины.

– Вы совмещаете работу в «Динамо» и сборной Украины. Как вам удается в первую очередь выдерживать такую нагрузку? Это разные же графики, разные упражнения – удается складывать все воедино?

– Ну, тяжело так перестраиваться, но в целом это, по сути, одни и те же игроки, с которыми я работаю в клубе. Раньше основную часть составляли игроки киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера». Сейчас представителей нашего клуба немного меньше. Надеюсь, что мы это снова вернем и основной состав будет формироваться из игроков киевского «Динамо».

Подготовка в сборной не слишком отличается: там готовятся конкретно к официальным, ответственным матчам. В клубе же это совсем другая работа – постоянная, долгосрочная работа с игроками и командой в течение сезона. Но как-то это сочетается. Не знаю, как лучше сказать. В принципе, и там, и там футбольная команда, футболисты – это же не разные виды спорта. Тренировочный процесс очень похож.

– Игроки «Шахтера» не подкалывают вас, что вы работаете в «Динамо», потом приезжаете в сборную Украины? Возможно, есть какие-то межличностные шутки по этому поводу?

– Такого, честно говоря, даже не было. Когда игроки приезжают в ряды сборной Украины, они уже находятся в одной команде и делают общее дело. На футбольном поле, когда они играют за свои клубы, – это одно. Там они, можно сказать, враги друг другу. Но вне этих матчей у них очень хорошие отношения, особенно когда они находятся в одной команде. Это вообще не проблема.

– Пройдет ли сборная Украины плей-офф, попадем ли мы на чемпионат мира?

– Я думаю, что наша сборная пройдет, очень на это надеюсь. Я считаю, что эти четыре команды достаточно равны по силе. Я надеюсь, что мы пройдем и будем все делать для этого. А кто действительно победит – всегда побеждает сильнейший. Надеюсь, что на этот раз это будем мы.