04 марта 2026, 16:46
«Много ограблений». Экс-игрок Барсы обвинил Реал в судейских махинациях

Артуро Видаль проехался по сливочным

«Много ограблений». Экс-игрок Барсы обвинил Реал в судейских махинациях
Getty Images/Global Images Ukraine. Артуро Видаль

Чилийский полузащитник «Коло-Коло» и экс-игрок «Барселоны» Артуро Видаль проехался по мадридскому «Реалу», обвинив сливочных в судейских махинациях:

«Каждый раз, когда я играл против «Реала», я чувствовал, что меня ограбили. Из-за «Реала» придумали VAR. Уже было слишком много грабежей», – заявил чилиец.

Артуро Видаль пересекался с мадридским «Реалом» в качестве игрока «Барселоны», «Интера», «Баварии» и «Ювентуса».

Ранее сообщалось о том, что Лунин сорвал трансфер известного вратаря в «Реал».

