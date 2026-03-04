«Много ограблений». Экс-игрок Барсы обвинил Реал в судейских махинациях

Чилийский полузащитник «Коло-Коло» и экс-игрок «Барселоны» Артуро Видаль проехался по мадридскому «Реалу», обвинив сливочных в судейских махинациях:

«Каждый раз, когда я играл против «Реала», я чувствовал, что меня ограбили. Из-за «Реала» придумали VAR. Уже было слишком много грабежей», – заявил чилиец.

Артуро Видаль пересекался с мадридским «Реалом» в качестве игрока «Барселоны», «Интера», «Баварии» и «Ювентуса».

