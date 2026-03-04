Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Металлист 1925 – Локомотив. 1/4 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE
Кубок Украины
Металлист 1925
05.03.2026 15:30 - : -
Локомотив Киев
Кубок Украины
04 марта 2026, 15:49 | Обновлено 04 марта 2026, 15:51
Металлист 1925 – Локомотив. 1/4 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE

Четвертьфинал Кубка Украины запланирован на 5 марта на 15:30 по киевскому времени

Металлист 1925

В четверг, 5 марта, состоится матч 1/4 финала Кубка Украины между «Металлистом 1925» и киевским «Локомотивом».

Поединок пройдет в Житомире на стадионе «Центральный». Стартовый свисток позвучит в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Металлист 1925» на пути к четвертьфиналу обыграл «Оболонь» и «Колос» Полонное. «Локомотив» же прошел «Колос» из Ковалевки и «Верес».

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Кубок Украины по футболу смотреть онлайн Металлист 1925 Локомотив Киев
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
