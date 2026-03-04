В четверг, 5 марта, состоится матч 1/4 финала Кубка Украины между «Металлистом 1925» и киевским «Локомотивом».

Поединок пройдет в Житомире на стадионе «Центральный». Стартовый свисток позвучит в 15:30 по киевскому времени.

«Металлист 1925» на пути к четвертьфиналу обыграл «Оболонь» и «Колос» Полонное. «Локомотив» же прошел «Колос» из Ковалевки и «Верес».

