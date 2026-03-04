Лучше так, чем с Алонсо. Обзор 26 тура Ла Лиги

Иногда мне кажется, что клубы Ла Лиги подбирают тренеров на ОЛХ. Ибо как объяснить регулярное появление в чемпионате совершенно случайных персонажей? Вот, например, новый тренер «Мальорки» Мартин Демикелис до того, как возглавить испанского аутсайдера, работал главным у взрослых футболистов только в Америке, на другом континенте. Немного поработал с дублем «Баварии». В Испании только ассистировал, и то – уже почти 10 лет назад. За «Мальорку» никогда не играл. Вопрос: а почему именно он? Как испанский клуб, которому нужен результат еще на вчера, пришел к выводу, что спасти его от вылета должен именно Демикелис, который до сих пор имел в своем распоряжении только команды под финиш в верхних половинах турнирных таблиц чемпионатов? Не верю, что не нашлось свободных испанцев или хотя бы кого-то с опытом работы в Ла Лиге. Все выглядит так, будто «Мальорка» предложила контракт первому, кто попался на глаза. Досадное самоубийство.

Так, «Мальорку» немного раскритиковал. На очереди – «Реал» и «Атлетико». Ниже можно получить новую порцию хейта мадридских команд. На этой неделе для наполнения им текста с обзором тура Ла Лиги они потрудились особенно плодотворно.

Реал на максимуме

Столичная команда уступила «Хетафе» 0:1, а некоторые блогеры сразу назвали этот «Реал» худшим на их памяти. «Сливочные» действительно не впечатляют, поэтому уже отстают от «Барселоны» в чемпионате на 4 очка. Худшее: многим нейтральным болельщикам все равно. Когда «Реал» играл плохо с Хаби, чувствовалось, что команда не реализует свой потенциал, может лучше, способна на большее при условии лучшей коммуникации внутри клуба... А вот под руководством Арбелоа лучше не может. Временный тренер пришел не ставить свой футбол – помирить тех, кто поссорился. Это он уже сделал. Миссия выполнена. Нюанс: на дворе только март. Надо начинать играть, комбинировать, побеждать – а «Реал» не готов. И не может с наставником, который здесь совсем для другого. Поэтому да, вот такой футбол «каждый сам за себя» – это потолок нынешнего «Реала». И, если выбирать, я лучше буду смотреть на Вини и Ко, которые проигрывают, чем на тех, кто «сливает» Алонсо.

Ограбление по-мадридски

На этой неделе, уже сегодня, «Атлетико» сыграет ответный матч Кубка Испании с «Барселоной». Вроде бы формальность после домашних 4:0, но не для Симеоне, который на матч уик-энда решил оставить на скамейке запасных Альвареса. Стало быть, по мнению тренера, Хулиан нужен в стартовом составе в Каталонии. Либо неприкрытый страх перед «Барсой», либо тотальное безразличие к очередному матчу Примеры. Вероятно, второе, потому что «Атлетико» против «Овьедо» на поле так и не вышел: по состоянию на 90+3 минуту счет по ударам в створ составлял 6:0 не в пользу столичных. «Матрасники» не играли в футбол даже против последней команды лиги. Если раньше были сомнения относительно того, что именно происходит с коллективом в гостевых матчах, то теперь их нет: он просто не находит мотивации. Потому что при наличии таковой от «Овьедо» не отбивался бы. Ужасный матч «Атлетико», а еще – победный (1:0). Как хорошо, что Альварес мотивацию играть в футбол еще находит. Хотя бы иногда.

Их боялась статистика

Раньше много слышал от комментаторов тезис, что «если не получается в комбинации, пытайтесь бить издали». Мысль понятная, но разбивается о суровую реальность: дальние удары также нужно готовить. Хотя бы для того, чтобы не быть как «Райо». В активе «Вальекано» в этом сезоне 147 ударов из-за пределов штрафной площадки соперника, голов с них – чуть меньше… на 146! Да, только 1 удачная попытка за весь розыгрыш. Как так получилось? Ответил и даже продемонстрировал наглядно «Райо» в эти выходные в матче с «Атлетиком», где нанес аж 2 своих удара с точек еще до центрального круга, не переходя его. Оба – мимо, оба – с минимальной ценностью по xG. То есть план не работает вообще: никто в Ла Лиге не имеет меньше забитых с дальней дистанции, чем «Райо» (1). Зато команда топ-1 в Примере по % дальних попыток (44%). Хочешь забивать дальним – генерируй ситуации, чтобы бить оттуда, откуда удобно. Иронично, что единственный свой гол в ворота «Атлетико» «Райо» оформил ударом вообще из пределов вратарской.

Мартовское безразличие

В 2026 футбола слишком много. Настолько, что от него устали уже не только зрители, но и футболисты. Красноречива реакция «Вильярреала» на пропущенные мячи в матче с «Барселоной» (1:4). Казалось бы, самое логичное – включиться в игру, завладеть мячом, провести ряд атак… Вместо этого «субмарина» сделала противоположное. До 0:1 работала с круглым только 30% времени, после – только 25%, а после 0:2 – 21%. С 85 минуты у «Барселоны» 85% владения мячом... Вы все правильно поняли: «Вильярреал» бросил играть. Решил не тратить лишние силы на сопротивление, которое, вероятно, ни к чему не приведет. Марселино с его любовью к ранним заменам выполнил аж 3 из 5 в последние 15 минут – это о безразличии и незаинтересованности, а не об отсутствии идей. «Вильярреал» не жалко, но показательно: даже клуб без евровесны не нашел эмоций на матч в марте. А мы чего-то от грандов хотим каждую неделю...

Мурики против всех

Мурики уйдет на повышение летом, потому что он тянет эту «Мальорку» в соло. В этом туре промолчал, поэтому она не забила «Сосьедаду». Тревожный звоночек: этот «Реал» пропускал вообще от всех в течение 19 (!) туров подряд. Даже после смены тренера и в течение вин-стрика коллектив не мог отстоять на ноль у собственных ворот – а здесь 0.8 xGA с «Мальоркой». Аутсайдер тонет, а смена тренера перед финальным отрезком сезона обычно в таких случаях только вредит, а не помогает. «Мальорка» уже в зоне вылета. А где бы она была вообще, если бы не 16 голов Мурики в текущем розыгрыше? Точно так же всеми правдами и неправдами в прошлом сезоне от вылета из Примеры спас «Эспаньол» вратарь Гарсия, и где он теперь? Да, Мурики уже 31, но он на пике своей формы, а кейсы Брентуэйта и Хоселу еще не забыты. Без шуток: жду косовара в одном из местных топов летом. Заслужил место под солнцем. Хотя бы на сезон.

О других матчах

20 по хронологии удар «Леванте» по воротам «Алавеса» стал результативным в матче между командами в эти выходные и принес коллективу такую важную победу в битве аутсайдеров (2:0). Если бороться за свою жизнь, то только так, а не как «Мальорка». «Эльче» и «Эспаньол» подходили к личной встрече на одинаковых сериях из 8 туров без побед, поэтому – сюрприз-сюрприз! – решили помочь друг другу продолжить стрики (2:2). Красивый жест. «Бетис» умудрился не удержать 2:0 в севильском дерби (2:2), так что в регионе все теперь максимально просто: одна из крупных местных команд умеет играть в футбол и не имеет характера, другая – наоборот. «Валенсия» показала «Реалу», как нужно обыгрывать «Осасуну» (1:0). Даже немного жаль, что до конца сезона мадридцам эта информация не пригодится. А «Жирона» снова неожиданно проиграла после удачной серии матчей – уже традиция. Теперь не удалось справиться с «Сельтой» (1:2), потому что… ну, такая «Жирона». Уже должны были бы привыкнуть.

Сборная тура

На воротах кипер «Хетафе» Сориа. Выступление Облака с «Овьедо» – выдающееся, но сухарь на «Бернабеу» не перебить. У Сории еще и 7 спасений после ударов, поэтому место на воротах – его. Помогать нашему голкиперу отводить угрозу от ворот будет тройка центральных защитников Салас («Севилья»), Чалета-Цар («Сосьедад») и де ла Фуэнте («Леванте»). У первого в активе 15 оборонительных действий, у второго – ключевая роль и 6 выносов в первой для команды игре на ноль за полгода. А де ла Фуэнте – вообще игрок недели в Испании, потому что: 1) совершил 15 действий в защите; 2) вынес мяч с линии ворот; 3) стал лидером в составе команды по пасам под удары партнеров (3), совершил 4 собственных попытки забить; 4) стал топ-1 среди игроков «Леванте» по передачам в целом, в том числе по точным длинным. Человек был на поле везде и делал все, что только может делать футболист, чтобы принести пользу команде. Герой недели.

На флангах обороны – Ромеро из «Эспаньола» и Кунде из «Барселоны». Первый в составе за то, что не бросает играть в футбол, даже несмотря на то, что партнеры по команде уже давно это сделали. На этот раз даже забил важный гол. С Кунде все еще проще: у него 110 пасов в матче на выходных. Если бы не он и его работа плеймейкером на фланге, Ямаль не оформил бы первый в карьере хет-трик. Ламин с нами, кстати, тоже. 3 гола в ворота команды из лигочемпионской группы – это важно и солидно, отмечаем. Как и вклад в этот результат Фермина: 2 ассиста и целых 5 отборов мяча! Да, на этой неделе аж 3 футболиста из состава «Барселоны»: можем себе позволить, пока ее извечный соперник «на каникулах». На острие атаки – Эспи из «Леванте». Вышел на последние минуты, чтобы оформить победный дубль. Вопросов нет.

На левом фланге нападения – Сатриано из «Хетафе». Иронично, что его команде «подбросил» зимой «Лион», чтобы гарантировать игровое время Эндрику. То есть победный гол в ворота «Реала» забил футболист, который играл против «Реала» только из-за последствий действий на рынке самого «Реала», – ну красота же! В центре поля нашей сборной найдется место и для трудолюбивого Родригеса из «Валенсии». Сделал больше всего пасов в составе команды, но и без мяча был лучшим – 5 отборов и 3 выноса круглого. Трудолюбивый хав нашей креативной 11-ке не помешает. А тренировать эту сборную будет тренер «Овьедо» Альмада. Да, несмотря на поражение его команды в туре. Коллектив 90 с лишним минут возил по полю «Атлетико». «Хетафе» одолел «Реал», но лучше «сливочных» в футбол не играл, поэтому уважение и почтение Бордаласу – однако на этой неделе доверю состав тренеру, который ставит игру, а не просто дает результат.

5-2-3: Сориа («Хетафе») – Ромеро («Эспаньол»), де ла Фуэнте («Леванте»), Чалета-Цар («Сосьедад»), Салас («Севилья»), Кунде («Барселона») – Фермин («Барселона»), Родригес («Валенсия») – Сатриано («Хетафе»), Эспи («Леванте»), Ямаль («Барселона»)

Игрок тура – де ла Фуэнте («Леванте»)

Тренер тура – Альмада («Овьедо»)

Факты тура:

– 4 очка набрала «Севилья» в 2 матчах после удаления ее тренера (у него дисквалификация на 7). Это рекорд команды в Ла Лиге с октября. Возможно, наставник в технической зоне ей только мешал;

– 14 побед подряд одержал «Реал» над «Хетафе» на домашнем поле, а в этот раз не смог. Серия прервана. Команда пишет историю;

– 7 кроссов выполнила «Барселона» на ворота «Вильярреала». Это немного: в среднем превращала в подачу или прострел в штрафную площадку только каждую 113 свою передачу. «Реал» в игре с «Хетафе» – каждую 21 (33 из 709). Вот почему на вершине таблицы ЛЛ именно каталонцы;

– 4 свой гол в Ла Лиге после выхода на замену забил Альварес. В таких случаях он тратит на 1 мяч в среднем по 99 минут, когда выходит в старте – по 184. Возможно, Симеоне стоит чаще использовать Хулиана именно как усиление со скамейки запасных;

– 2 подряд поражения в Примере потерпел «Реал». Такое произошло с командой впервые с 2019 года. Тогда она уступила в 37 и 38 турах, когда финишировала лишь третьей и потеряла даже математические шансы на место в топ-2 за пару туров до конца. Выводы делайте сами: еще больше строк шуток над мадридцами мне не простят.

Выступления наших

Это случилось: теперь большинство голов «Жироны» в чемпионате забили именно украинцы. До сих пор не считаю это каким-то хорошим показателем: на мой взгляд, это больше о том, что совсем перестали отличаться другие. В очередной раз готов похвалить Витю за активность и Влада за завершение. Более чем очевидно сейчас, что оба игрока если не на пике своей формы, то очень близки к нему. Немного страшно, что они потеряют этот задор к матчам сборной. Или что приедут в расположение национальной команды с мыслями о возможном вылете с «Жироной» из Ла Лиги на фоне. Если бы была возможность выбирать, я бы хотел, чтобы мы играли со шведами сейчас, пока Ванат и Цыганков в форме и относительно хорошем настроении. Далее – серия тяжелых матчей и много-много потерь очков. В последнем своем поединке на следующие полтора-два месяца в качестве фаворита «Жирона» не победила и обнаружила, что усилий одних только украинцев для побед в ЛЛ иногда недостаточно. Надо было зимой платить за игроков в атаку, а не за Тер Стегена.

