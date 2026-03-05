Эксперт: «Кто-то решил подзаработать перед вылетом в Первую лигу?»
Вацко сказал о ситуации ФК Полтава
Известный журналист и комментатор Виктор Вацко удивлен, что снова подозрения по поводу возможного матча УПЛ с фиксированным результатом касаются команды Полтава.
Перед недавним матчем с Кудровкой (поражение Полтавы 0:2) УАФ объявила о снятии игры с линий букмекерских контор из-за подозрительного числа ставок в Азии.
«Штука в том, что Полтава находится на последнем месте. И если выяснится, что кто-то решил, что шансов спастись уже нет, а перед вылетом можно подзаработать под Первую лигу, то я напомню про санкции».
«Сперва минус очки и понижение в классе, а потом и потеря профессионального статуса. Большой вызов в УАФ, чтобы разобрались», – сказал Вацко.
Полтава находится на последнем месте с отставанием от зоны переходных матчей в 5 очков.
