Эксперт: «Кто-то решил подзаработать перед вылетом в Первую лигу?»

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко удивлен, что снова подозрения по поводу возможного матча УПЛ с фиксированным результатом касаются команды Полтава.

Перед недавним матчем с Кудровкой (поражение Полтавы 0:2) УАФ объявила о снятии игры с линий букмекерских контор из-за подозрительного числа ставок в Азии.

«Штука в том, что Полтава находится на последнем месте. И если выяснится, что кто-то решил, что шансов спастись уже нет, а перед вылетом можно подзаработать под Первую лигу, то я напомню про санкции».

«Сперва минус очки и понижение в классе, а потом и потеря профессионального статуса. Большой вызов в УАФ, чтобы разобрались», – сказал Вацко.

Полтава находится на последнем месте с отставанием от зоны переходных матчей в 5 очков.