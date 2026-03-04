Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
04 марта 2026, 15:55 | Обновлено 04 марта 2026, 16:21
Мбаппе не согласен с Реалом. Не хотел бы играть с Манчестер Сити

У игрока проблемы с коленом

Мбаппе не согласен с Реалом. Не хотел бы играть с Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

По информации испанских СМИ, форвард Реала Килиан Мбаппе и его окружение считают, что у игрока более серьезная травма колена, чем указывает клуб.

В Реале хотят, чтобы французский бомбардир восстановился и вышел на поле в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити 17 марта, но Мбаппе не уверен, что стоит идти на такой риск.

Якобы связки игрока на уже на пределе, а травма может быть чрезвычайно серьезной.

Ранее Мбаппе отказался от операции, чтобы не поставить под риск участие в ЧМ-2026, и до конца сезона игроку нужно сократить нагрузки на колено.

Килиан Мбаппе Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Лига чемпионов
Иван Зинченко Источник: Cadena Ser
