Людмила Киченок сыграет в парном разряде большого турнира в Индиан-Уэллс
Украинка на соревнованиях WTA 1000 в США выступит в одной паре с Дезире Кравчик
Украинская теннисистка Людмила Киченок выступит в парном разряде хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
Украинка сыграет в одной паре с Дезире Кравчик (США). В первом раунде Киченок и Кравчик поборются против тандема Тереза Михаликова (Словакия) / Оливия Николлс (Великобритания).
Людмила и Дезире проведут третьи совместные соревнования в 2026 году. В январе Киченок и Кравчик добрались до финала пятисотника в Аделаиде, а в феврале сыграли в четвертьфинале тысячника в Дубае.
Матчи женского парного разряда в Индиан-Уэллс начнутся 5 марта. Финал запланирован на 14 число.
