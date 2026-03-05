ОФИЦИАЛЬНО. Четвертьфиналист Кубка Украины подписал воспитанника Динамо

Представитель Первой лиги и четвертьфиналист Кубка Украины – «Феникс-Мариуполь» – усилился двумя опытными полузащитниками – 29-летним Павлом Ореховским и 26-летним Назаром Грицаком.

Ориховский – воспитанник киевского «Динамо», где защищал цвета юношеской и молодежной команд. Также играл за одесский «Черноморец», киевский «Арсенал», львовский «Рух» и «Колос» из Ковалевки.

В свое время вызывался в ряды юношеских (U-16, U-17) и молодежной (U-21) сборных Украины.

Грицак начинал свою карьеру в школе «Львова». Выступал за ряд как профессиональных, так и аматорских команд: в частности за «Мункач», «Кормил», ФК «Самбор», «Благо-Юность» из Ивано-Франковской области, львовские «Карпаты», волочицкий «Агробизнес», ФК «Хуст», а до недавнего времени играл за «Скалу 1911» во Второй лиге Украины.

Ранее во время зимнего перерыва состав «Феникса-Мариуполя» пополнили защитники Александр Черноморец и Назар Балаба, полузащитники Андрей Кухарук, Валерий Кучеров, Ростислав Русин, Олег Синица и нападающий Сергей Кисленко.