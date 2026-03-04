«Это точно повлияет». Спортивный врач оценил травму Родриго

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал травму колена бразильского вингера мадридского «Реала» Родриго:

«Резкое изменение направления движения, перенос веса на опорную ногу, вальгус колена внутрь (заваливание) и движение голени вперед в колене, которое разрывает связки.

По официальной информации, бразилец разорвал не только крестообразную связку, но и мениск.

Впереди год реабилитации и попытки справиться с травмой, которая точно повлияет на уровень его игры и дальнейшую карьеру.

Жаль молодого и талантливого игрока, но иногда эта игра бывает безжалостной».