  4. «Это точно повлияет». Спортивный врач оценил травму Родриго
Испания
04 марта 2026, 14:02 | Обновлено 04 марта 2026, 14:03
258
0

Дмитрий Бабелюк соболезнует бразильскому вингеру Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал травму колена бразильского вингера мадридского «Реала» Родриго:

«Резкое изменение направления движения, перенос веса на опорную ногу, вальгус колена внутрь (заваливание) и движение голени вперед в колене, которое разрывает связки.

По официальной информации, бразилец разорвал не только крестообразную связку, но и мениск.

Впереди год реабилитации и попытки справиться с травмой, которая точно повлияет на уровень его игры и дальнейшую карьеру.

Жаль молодого и талантливого игрока, но иногда эта игра бывает безжалостной».

травма чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид травма колена Ла Лига Родриго Гоес
Дмитрий Вус Источник: Hospital Pass
