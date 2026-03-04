Ребров попросил президента известного клуба вернуть игрока сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о своей просьбе, с которой обращался к президенту житомирского «Полесья» Геннадию Буткевича.

Во время зимних тренировочных сборов вингер «волков» Алексей Гуцуляк был отстранен от первой команды из-за отказа продлевать контракт, который истекает в июне 2026 года.

– Хочется поговорить о «Полесье». Можете ли прокомментировать перевод Алексея Гуцуляка в U-19? Как вы это восприняли и можете ли вы вообще влиять на такие решения клубов?

– Я не могу влиять на это решение. Да, у меня хорошие отношения с президентом клуба (Геннадием Буткевичем), я общался с ним и говорил, что меня это беспокоит.

Когда у потенциального игрока национальной сборной нет не только игровой практики, но и тренировочного процесса вообще. Он тренировался в Киеве, с U-19. Я спросил, может ли Алексей вернуться и тренироваться с первой командой.

Насколько я видел, он очень хорошо проявил себя на сборах. Я смотрел очень много матчей на сборах в Испании. Он заслужил место в стартовом составе в первых играх (после возобновления чемпионата).

Поэтому я очень доволен, что он вернулся к тренировкам и сейчас находится в первой команде в хорошей форме. Это не мое решение, но я благодарен президенту за то, что он вернул игрока.

– Вы стали гораздо больше следить за «Полесьем» в последние месяцы, даже годы? Это команда, которая может дать вам много кандидатов?

– Да, мы следим постоянно. Я действительно доволен той работой, которую проводит Руслан Петрович Ротань, я много с ним разговариваю. Те результаты, которые есть в «Полесье» – это заслуга тренерского штаба команды, – признался Ребров.