  Ливерпуль повторил самый плохой результат в АПЛ за последние 10 сезонов
Англия
04 марта 2026, 10:37
Ливерпуль повторил самый плохой результат в АПЛ за последние 10 сезонов

Третий раз за этот период «красные» имеют в своем пассиве 9 поражений в чемпионате Англии

Ливерпуль повторил самый плохой результат в АПЛ за последние 10 сезонов
Getty Images/Global Images Ukraine

Ливерпуль в третий раз за последние 10 сезонов проиграл в 9 матчах АПЛ в одной кампании.

В сезоне 2025/26 9-м поражением мерсисайдцев закончился выездной матч 29-го тура против Вулверхємптона.

Кроме текущего чемпионата, Ливерпуль потерпел 9 поражений в сезонах 2020/21 и 2022/23.

Как видим, «красные» во второй раз это допустили в статусе действующего чемпиона АПЛ.

Наибольшее количество поражений Ливерпуля в АПЛ за последние 10 сезонов

  • 9 – 2020/21
  • 9 – 2022/23
  • 9 – 2025/26
Ливерпуль Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
