Ливерпуль повторил самый плохой результат в АПЛ за последние 10 сезонов
Третий раз за этот период «красные» имеют в своем пассиве 9 поражений в чемпионате Англии
Ливерпуль в третий раз за последние 10 сезонов проиграл в 9 матчах АПЛ в одной кампании.
В сезоне 2025/26 9-м поражением мерсисайдцев закончился выездной матч 29-го тура против Вулверхємптона.
Кроме текущего чемпионата, Ливерпуль потерпел 9 поражений в сезонах 2020/21 и 2022/23.
Как видим, «красные» во второй раз это допустили в статусе действующего чемпиона АПЛ.
Наибольшее количество поражений Ливерпуля в АПЛ за последние 10 сезонов
- 9 – 2020/21
- 9 – 2022/23
- 9 – 2025/26
Liverpool's most defeats in a Premier League campaign across the last 10 seasons:— Squawka (@Squawka) March 3, 2026
◎ 9 (2020/21)
◎ 9 (2022/23)
◉ 9 (2025/26)
Two of those seasons they were defending champions. 😳 pic.twitter.com/o1GWc7mK7N
