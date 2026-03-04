Ливерпуль повторил самый плохой результат в АПЛ за последние 10 сезонов

Ливерпуль в третий раз за последние 10 сезонов проиграл в 9 матчах АПЛ в одной кампании.

В сезоне 2025/26 9-м поражением мерсисайдцев закончился выездной матч 29-го тура против Вулверхємптона.

Кроме текущего чемпионата, Ливерпуль потерпел 9 поражений в сезонах 2020/21 и 2022/23.

Как видим, «красные» во второй раз это допустили в статусе действующего чемпиона АПЛ.

Наибольшее количество поражений Ливерпуля в АПЛ за последние 10 сезонов

9 – 2020/21

9 – 2022/23

9 – 2025/26