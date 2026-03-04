Футбол проиграл. 12 мыслей после матча Барселоны и Атлетико

Последний раз «Атлетико» выигрывал Кубок Испании в 2013 году. После этого успел стать чемпионом страны, сыграть в паре финалов ЛЧ и победить в ЛЕ. Купил Гризманна. Продал Гризманна. Снова купил. Сделал Симеоне самым высокооплачиваемым тренером мира. С момента последнего попадания «матрасников» в финал КИ в решающем матче этого турнира успели сыграть не только топы, но и «Алавес», «Мальорка» и «Осасуна». «Валенсия» делала это дважды, причем один раз – победно. 3 из 12 последних финалов прошли одновременно и без «Барселоны», и без «Реала», однако это не помогло сыграть ни в одном из них «Атлетико». Зачем нужно это отступление? Чтобы сразу закрепить: что бы я ни писал дальше, достижение «матрасников» в этом розыгрыше – чрезвычайное. Команда впервые за годы не провалилась в Кубке. Она будет фаворитом финала. Все остальное – лишь контекст.

Но полностью проигнорировать последний я не могу, поэтому ниже – критические мысли о вчерашнем поединке «Атлетико» с «Барселоной». Конкретно его «матрасники» проиграли 0:3, поэтому исключительно хвалить команду я, к сожалению или к счастью, не смогу.

1. Симеоне сразу подавал команде плохие сигналы. «Атлетико» сделал аж 9 замен в стартовом составе по сравнению с последним туром Ла Лиги. Нормально ли играть чуть ли не запасными в чемпионате для сохранения сил на более важный турнир? Да. Уместно ли это после домашних 4:0 в Кубке? А вот здесь могут быть варианты. Когда ты настолько бережешь своих топов, то даешь команде сигнал: что-то может случиться. Ты не то чтобы закладываешься на неудачу в ответном матче, но предполагаешь, что она возможна. Если ты еще с выходных начинаешь минимизировать шанс провала таким количеством замен в составе, то команда поверит, что этот провал возможен. В итоге «Атлетико» вышел на поле «Камп Ноу» с мыслью, что может вылететь. Футболисты не просто могли представить себе такой сценарий, но и, кажется, в какой-то момент поверили, что он вероятен. Возможно, свежесть игроков того не стоила.

2. Первым заводил публику на стадионе Фермин, после забитого гола – Ямаль. Вряд ли в Европе есть футбольный клуб с более молодыми лидерами, чем «Барселона». Действительно уникальный случай. И если с Ламином все плюс-минус понятно (еще бы №2 в голосовании на ЗМ не работал с болельщиками), то вот эмоции Лопеса – что-то новенькое. Футболист начинал сезон как перспективный, но все же запасной игрок. Под Ольмо. Быстро стал основным, в какой-то момент заставил Флика пробовать его с Дани в стартовом составе обоих одновременно, потому что не ставить вообще Фермина было невозможно. Но регулярные голевые действия – это одно, а чувствовать себя органично в статусе одного из лидеров атаки в первый полноценный сезон в основе – совсем другое. То есть Фермин не просто талантлив – он еще и готов когда-нибудь стать звездой нападения. Если не главной, то одной из. Уже сейчас он чувствует себя комфортно под прожекторами и давлением. Мы мало говорим о нем. Стоит чаще.

3. Те самые 6:1 «Барселоны» против «ПСЖ» – хороший результат для футбола. Да, с ошибками рефери и кучей контекстов, но тот счет до сих пор дает надежду. Даже не столько команде, которая проиграла первый поединок в гостях с разницей в 3-4 мяча, сколько болельщику. До тех 6:1 даже зритель не верил, что подобное спасение возможно. Поэтому не смотрел ответный матч. Или смотрел, но садился за просмотр с чувством безнадежности: все понятно. А теперь по-другому. Теперь довольно часто садишься смотреть с верой в спасение команды-неудачницы. Вчера не было причин верить в камбэк «Барселоны» с 0:4 – но и чувства обреченности каталонцев не было. Садился смотреть с мыслью «а вдруг». Это влияет на ожидания, на восприятие, на уровень удовлетворенности просмотром. Если бы не те 6:1, каждый подобный матч с попыткой спасения ощущался бы хуже, чем ощущается сейчас. Поэтому хорошо, что тот поединок состоялся.

4. Первый гол – иллюстрация того, почему Ямаль №2 на Золотой мяч. «Барселона» сидит на воротах «Атлетико», но не может создать топ-возможности. У вратаря Муссо вплоть до старта второго тайма не будет ни одного топ-спасения, поэтому смею сказать, что атакам каталонцев до перерыва не хватало конкретики. Рафинья убивался в игре без мяча и за матч совершил 9 возвратов владения команде (большинство – в первом тайме и на чужой половине), но первый забитый в поединке создал Ямаль. Пошатал. Убежал. Прострелил на пустые ворота. Сделал что-то исключительное, потому что отличиться в воротах «Атлетико» по-другому до перерыва было невозможно. Рафинья – более эффективный и результативный, чем Ламин, но в тяжелой для команды ситуации, когда нужно ничто превратить в нечто, «Барселоне» нужны именно ноги Ямаля. Испанец если не игрок больших матчей, то сложных дней – точно. Когда не получается, каталонцы склонны доверять ему. Потому что у него получается почти всегда.

5. Атаке «Атлетико» не хватало смелости. Вот футболист получит мяч на пустом фланге, но не будет атаковать – а придержит, чтобы дождаться партнеров и отпасовать назад. Вот Лукман сделает лишнее касание перед ударом, после чего пробьет в соперника вместо ворот. И так раз за разом: футболисты на чужой половине принимали неудачные решения. Это не может быть о классе. Не столько раз подряд. Скорее именно о неуверенности в собственных силах. То ли давление трибун сработало, то ли тот факт, что впервые подержать мяч на чужой половине поля «Атлетико» смог полноценно только на 18 минуте... Впрочем, даже при такой игре «матрасники» получили 2 топ-шанса до перерыва. Гризманн и Лукман могли закрыть 2-матчевую дуэль еще в первом тайме. А вот «Барселона» на перерыв едва не ушла при счете 1:0. Так что стартовый план «Атлетико» сработал. Просто команда выжала из него слишком мало.

6. Замена Лукмана первым – это о страхе. У Адемолы 2 касания мяча в чужой штрафной, у Гризманна и Альвареса суммарно – столько же. Лукман не был самым эффективным, но точно выглядел самым опасным. Меньше других боялся работать с мячом на чужой половине, тянуть его вперед. И именно его меняет Симеоне. Да, Лукман – один из немногих, кто играл в основе на выходных, но какой это сигнал для команды? Самый опасный в атаке уходит при счете 0:2. Значит, нужно сохранять 0:2. Так почему мы удивляемся, что «Атлетико» после этого бросил атаковать? С момента, как ушел Лукман, и до удара Серлота на 90+4 «матрасники» пробьют по воротам «Барселоны» только 2 раза, суммарная «цена» этих попыток – 0.07 xG. Я не хочу сваливать все на Симеоне, потому что тогда бы отказал в топ-игре без мяча каталонцам, но есть предположение, что без замены Лукмана «Атлетико» создал бы впереди немного больше. А так пошел защищать 0:2. Именно этот счет так и не защитил, между прочим.

7. При счете 3:0 за «Атлетико» были только фанаты «Атлетико». И то, предполагаю, не все. «Матрасники» выглядели… никак. Попыток выбежать в атаку и создать момент не было, поэтому весь второй тайм превратился в одно бесконечное отражение попыток «Барселоны» забить. Вынос за выносом. Подкат за подкатом. Отбор мяча для того, чтобы потерять его через несколько секунд – и отобрать снова с той же целью. Надо признать, что матч из-за однообразия событий в нем получился очень цельным полотном. Ближайшая ассоциация – какой-то фильм на «Оскаре», который драматично драматичная драма и где герой 3 часа разбирается в себе. Такое трудно смотреть, а из-за затянутого метра в какой-то момент ты начинаешь болеть против главного персонажа, который сам придумывает себе проблемы... Я садился смотреть с желанием увидеть «Атлетико» в финале, а на последних минутах болел за гол «Барселоны». Вот настолько бесили мадридцы. Почти как в старые-добрые времена.

8. «Атлетико» не контролировал игру. Ключевое отличие этой команды от той, которая когда-то была в финалах ЛЧ. Когда «Атлетико» парковал автобус раньше, его оборона выглядела надежно. Не в этот раз. Да, у «матрасников» меньше единицы xGA за второй тайм, но того же Ямаля на фланге команда так и не сдержала. Ламин обходил. Бил. Пасовал. Не лучший матч футболиста в завершении атак – это о «повезло», а не о «хорошо оборонялись». Такое себе выступление Феррана. Мало впереди от Рэшфорда. Недостаточно инициативы от Рафиньи на последних минутах. Не хватило классического форварда – травма Левандовски уже дает о себе знать. Мало топ-перформансов игроков группы нападения в целом. Но даже так «Атлетико» оказался запертым в своей штрафной, тушил пожары, довел до 0:3. Симеоне выпускал на последних минутах Хименеса вместо Симеоне не от хорошей жизни, а потому что не придумал ничего лучшего, чем +1 центральный защитник.

9. «Матрасники» выглядели так, будто были недовольны сами собой. Кто-то сказал бы, что команда казалась обреченной, но нет: футболисты верили, что могут отбиться. Но визуально точно не получали удовольствия от игры. Страдали. Мучились. От некоторых оборонительных действий веяло неприятными эмоциями. Не было этой агрессии к сопернику (7 фолов, 1 желтая карточка). Ощущение, будто вся она была направлена внутрь: зачем мы это делаем? Зачем мы играем так? Как после 4:0 в Мадриде мы докатились до этого? И игроки не находили ответов. Продолжали отбиваться. Тот самый «Атлетико» много лет назад получал удовольствие от того, что всех бесил. У нового таких черт не обнаружено. Я просто не могу избавиться от впечатления, что иногда этому «Атлетико» становится стыдно, что он ТАКОЙ. На последних минутах команде было стыдно и некомфортно, а не радостно и весело. Ощущения близости к финалу не было, а вот страха потерять добытое тяжелым трудом – да.

10. «Атлетико» справедливо в финале. Команда провела плохой матч с «Барселоной». Но если апеллировать другими категориями... Сделали ли «матрасники» в обороне достаточно, чтобы не проиграть 0:4? Да. На счет 0:2 или 0:3 где-то и наработали. Можно критиковать за игру на поражение в ответном матче... Но команда могла себе такую позволить. У Муссо только 1 топ-сейв за поединок, а если вратарь не герой, то разве можно говорить о неудачном плане на матч? «Атлетико» не заходит, а именно заползает в финал, но он с самого начала игры в Барселоне был готов к такому. Обменять полтора часа на билет в решающую игру. Потерять уважение в глазах некоторых фанатов, но получить шанс на трофей. Если мыслить рационально и прагматично, то, пожалуй, серьезных вопросов к «Атлетико» нет. Другое дело – то, что многие из нас хотели бы видеть в финале более футбольную команду.

11. Это пиковая точка нового «Атлетико» Симеоне. Эта команда крайне нестабильна. Здесь вам и 5:0 и 0:1 за неделю с «Бетисом», и 0:3 с «Райо» после 4:0 с «Барселоной»... Никогда во времена работы с Диего «матрасников» так не бросало из стороны в сторону по результатам. С другой стороны, и этот финал Кубка Испании – первый для команды за 13 лет. Стабильный «Атлетико» побеждал по 1:0, брал свое и не уступал разгромно – но и трофеев почти не выигрывал. Этот – другой. Нынешний «Атлетико» никогда не сумеет победить в чемпионате Испании. Но уже в финале КИ и фаворит своей пары в 1/8 ЛЧ. Вероятно, лучше уже не будет. Далее – либо возвращение к стабильности, либо еще большая рандомизация результатов, которая сделает невозможной борьбу за трофеи. Поэтому нужно выигрывать Кубок Испании сейчас и бороться за место в финале ЛЧ. А потом прощаться с Симеоне. Команда прямо сейчас впитывает в себя от него последнее. Уже сейчас не получает удовольствия от своего футбола.

12. Гегемония «Барселоны» только укрепляется. Да, команда без финала Кубка, но соперник празднует поражение ей всего лишь 0:3: разве это не момент признания величия? «Атлетико» с первых и до последних минут воспринимал «Барселону» как большую команду, лучшую команду, сильнейшую команду. Симеоне боялся ее еще с выходных, когда выставил резерв на матч чемпионата. Затем сменил Лукмана, чтобы каталонцев боялось больше футболистов на поле. Далее выпустил «лишних» защитников, чтобы тем, кто уже был на поле, было не одиноко бояться. В плохом матче для многих футболистов атаки «Барселона» победила 3:0. То есть был бы хороший, могла бы забить еще больше. Едва не спаслась после 0:4, была действительно близка к историческому камбэку. «Атлетико» по итогам 2-матчевой дуэли не просто победил, а завалил босса. Это праздник. Это событие. Это знаковый момент. Потому что «Барселона» – лучшая в Испании прямо сейчас. Проиграла матч, но это тот самый редкий случай, когда важно и то, как именно проиграла. Чтобы уступать так, нужно иметь вкус. И гегемонию.