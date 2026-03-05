Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легендарный футболист и тренер Динамо готов взять оружие в руки
Украина. Премьер лига
05 марта 2026, 09:12 |
2383
2

Легендарный футболист и тренер Динамо готов взять оружие в руки

Сабо – о своей позиции

05 марта 2026, 09:12 |
2383
2 Comments
Легендарный футболист и тренер Динамо готов взять оружие в руки
УАФ. Йожеф Сабо

Легендарный в прошлом украинский футболист и тренер «Динамо» Йожеф Сабо рассказал, что даже в почтенном возрасте готов помогать государству.

«Мне сейчас 87 лет. Раньше, если нужно было кому-то помочь, я говорил – возьмите меня. Стрелять умею, бегать уже не могу. Но у меня позиция такая: если нужно – нужно защищать государство и всех, кто рядом с нами», – отметил Сабо.

Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо» и сборной Украины.

По теме:
Сабо назвал самую главную проблему сборной Украины перед матчем со Швецией
Склоним головы. Минометный обстрел убил боксера и художника из Харькова
Уничтожение оккупантов продолжается. ВСУ обновили данные потерь армии рф
Йожеф Сабо российско-украинская война Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: 24 канал
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Шахтера дал совет Турану перед матчами с Лехом в Лиге конференций
Футбол | 05 марта 2026, 08:38 0
Легенда Шахтера дал совет Турану перед матчами с Лехом в Лиге конференций
Легенда Шахтера дал совет Турану перед матчами с Лехом в Лиге конференций

Мариуш Левандовски рассказал о положении дел в расположении польского Леха

Лучше так, чем с Алонсо. Обзор 26 тура Ла Лиги
Футбол | 04 марта 2026, 13:41 0
Лучше так, чем с Алонсо. Обзор 26 тура Ла Лиги
Лучше так, чем с Алонсо. Обзор 26 тура Ла Лиги

«Реал» уступил «Хетафе», а «Атлетико» обокрал «Овьедо»

Футбол проиграл. 12 мыслей после матча Барселоны и Атлетико
Футбол | 04.03.2026, 10:40
Футбол проиграл. 12 мыслей после матча Барселоны и Атлетико
Футбол проиграл. 12 мыслей после матча Барселоны и Атлетико
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
Другие виды | 05.03.2026, 08:10
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
Фаворит падет. В Кубке на одного представителя УПЛ станет меньше
Футбол | 04.03.2026, 09:29
Фаворит падет. В Кубке на одного представителя УПЛ станет меньше
Фаворит падет. В Кубке на одного представителя УПЛ станет меньше
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
as and
я шось прогавив.? рудий шо, продав спорт.уа цьому Сабу?
Ответить
+2
Gargantua
взял в руки, повертел и положил на место.
Ответить
0
Популярные новости
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
04.03.2026, 09:00 1
Война
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
04.03.2026, 18:36 108
Футбол
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
04.03.2026, 07:02 33
Футбол
Одна Меркушина и Джима. Состав сборной Украины на первый этап после ОИ
Одна Меркушина и Джима. Состав сборной Украины на первый этап после ОИ
03.03.2026, 17:52
Биатлон
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
03.03.2026, 09:40
Бокс
Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
04.03.2026, 04:02 12
Футбол
Мудрик пошел на отчаянный шаг. Челси не был в силах помочь
Мудрик пошел на отчаянный шаг. Челси не был в силах помочь
03.03.2026, 09:04 14
Футбол
Тони Беллью без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
Тони Беллью без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
03.03.2026, 09:12 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем