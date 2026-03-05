Легендарный футболист и тренер Динамо готов взять оружие в руки

Легендарный в прошлом украинский футболист и тренер «Динамо» Йожеф Сабо рассказал, что даже в почтенном возрасте готов помогать государству.

«Мне сейчас 87 лет. Раньше, если нужно было кому-то помочь, я говорил – возьмите меня. Стрелять умею, бегать уже не могу. Но у меня позиция такая: если нужно – нужно защищать государство и всех, кто рядом с нами», – отметил Сабо.

