Легендарный футболист и тренер Динамо готов взять оружие в руки
Сабо – о своей позиции
Легендарный в прошлом украинский футболист и тренер «Динамо» Йожеф Сабо рассказал, что даже в почтенном возрасте готов помогать государству.
«Мне сейчас 87 лет. Раньше, если нужно было кому-то помочь, я говорил – возьмите меня. Стрелять умею, бегать уже не могу. Но у меня позиция такая: если нужно – нужно защищать государство и всех, кто рядом с нами», – отметил Сабо.
Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо» и сборной Украины.
