Ливерпуль в седьмой раз в сезоне АПЛ пропустил на 90+ минуте

Ливерпуль в седьмой раз в текущем сезоне АПЛ пропустил гол на 90+ минуте матча.

В этот раз это произошло в выездном матче 29-го тура против Вулверхэмптона.

«Волки» забили победный гол в этой игре на 90+4 минуте (Андре).

Лишь Лидс Юнайтед пропустил в сезоне больше Ливерпуля на 90+ минутах поединков (8).

Команды с наибольшим количеством пропущенных голов на 90+ минуте в АПЛ в сезоне 2025/26

8 – Лидс Юнайтед

7 – Ливерпуль

7 – Ньюкасл Юнайтед

7 – Вест Хэм Юнайтед

6 – Бернли

5 – Челси

5 – Вулверхэмптон

4 – Арсенал

4 – Манчестер Юнайтед

4 – Борнмут

Упомянем всех авторов забитых мячей в ворота Ливерпуля на 90+ минутах матчей в АПЛ в текущем сезоне.

