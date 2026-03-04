Ливерпуль в седьмой раз в сезоне АПЛ пропустил на 90+ минуте
Вспомним все 7 голов, пропущенных «красными» в этих отрезках матчей
Ливерпуль в седьмой раз в текущем сезоне АПЛ пропустил гол на 90+ минуте матча.
В этот раз это произошло в выездном матче 29-го тура против Вулверхэмптона.
«Волки» забили победный гол в этой игре на 90+4 минуте (Андре).
Лишь Лидс Юнайтед пропустил в сезоне больше Ливерпуля на 90+ минутах поединков (8).
Команды с наибольшим количеством пропущенных голов на 90+ минуте в АПЛ в сезоне 2025/26
- 8 – Лидс Юнайтед
- 7 – Ливерпуль
- 7 – Ньюкасл Юнайтед
- 7 – Вест Хэм Юнайтед
- 6 – Бернли
- 5 – Челси
- 5 – Вулверхэмптон
- 4 – Арсенал
- 4 – Манчестер Юнайтед
- 4 – Борнмут
Упомянем всех авторов забитых мячей в ворота Ливерпуля на 90+ минутах матчей в АПЛ в текущем сезоне.
Голы, пропущенные Ливерпулем на 90+ минуте в АПЛ в сезоне 2025/26 (7)
- 90+7 – Гаррисон Рид (Фулхэм)
- 90+7 – Эдди Нкетия (Кристал Пэлас)
- 90+6 – Ао Танака (Лидс Юнайтед)
- 90+5 – Амин Адли (Борнмут)
- 90+5 – Эстевао (Челси)
- 90+4 – Андре (Вулверхэмптон)
- 90+3 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мехди Тареми хочет встать на защиту Ирана
Антон Жилкин рассказал о финансах