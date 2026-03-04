Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль в седьмой раз в сезоне АПЛ пропустил на 90+ минуте
Англия
04 марта 2026, 10:11 | Обновлено 04 марта 2026, 10:37
158
0

Ливерпуль в седьмой раз в сезоне АПЛ пропустил на 90+ минуте

Вспомним все 7 голов, пропущенных «красными» в этих отрезках матчей

04 марта 2026, 10:11 | Обновлено 04 марта 2026, 10:37
158
0
Ливерпуль в седьмой раз в сезоне АПЛ пропустил на 90+ минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

Ливерпуль в седьмой раз в текущем сезоне АПЛ пропустил гол на 90+ минуте матча.

В этот раз это произошло в выездном матче 29-го тура против Вулверхэмптона.

«Волки» забили победный гол в этой игре на 90+4 минуте (Андре).

Лишь Лидс Юнайтед пропустил в сезоне больше Ливерпуля на 90+ минутах поединков (8).

Команды с наибольшим количеством пропущенных голов на 90+ минуте в АПЛ в сезоне 2025/26

  • 8 – Лидс Юнайтед
  • 7 – Ливерпуль
  • 7 – Ньюкасл Юнайтед
  • 7 – Вест Хэм Юнайтед
  • 6 – Бернли
  • 5 – Челси
  • 5 – Вулверхэмптон
  • 4 – Арсенал
  • 4 – Манчестер Юнайтед
  • 4 – Борнмут

Упомянем всех авторов забитых мячей в ворота Ливерпуля на 90+ минутах матчей в АПЛ в текущем сезоне.

Голы, пропущенные Ливерпулем на 90+ минуте в АПЛ в сезоне 2025/26 (7)

  • 90+7 – Гаррисон Рид (Фулхэм)
  • 90+7 – Эдди Нкетия (Кристал Пэлас)
  • 90+6 – Ао Танака (Лидс Юнайтед)
  • 90+5 – Амин Адли (Борнмут)
  • 90+5 – Эстевао (Челси)
  • 90+4 – Андре (Вулверхэмптон)
  • 90+3 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
По теме:
Борнмут – Брентфорд – 0:0. Ярмолюк появился во втором тайме. Видеообзор
Астон Вилла – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ливерпуль повторил самый плохой результат в АПЛ за последние 10 сезонов
Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ливерпуль статистика Лидс Вулверхэмптон
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
Футбол | 04 марта 2026, 07:02 34
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну

Мехди Тареми хочет встать на защиту Ирана

Голкипер Ингульца удивил заявлением о Поворознюке после матча с Динамо
Футбол | 04 марта 2026, 11:46 1
Голкипер Ингульца удивил заявлением о Поворознюке после матча с Динамо
Голкипер Ингульца удивил заявлением о Поворознюке после матча с Динамо

Антон Жилкин рассказал о финансах

Игорь СУРКИС: «Поверьте мне: у моего зятя жизнь хуже не станет»
Футбол | 04.03.2026, 04:45
Игорь СУРКИС: «Поверьте мне: у моего зятя жизнь хуже не станет»
Игорь СУРКИС: «Поверьте мне: у моего зятя жизнь хуже не станет»
Ломаченко продвигают на должность в руководстве Украины
Бокс | 04.03.2026, 04:22
Ломаченко продвигают на должность в руководстве Украины
Ломаченко продвигают на должность в руководстве Украины
Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
Футбол | 04.03.2026, 04:02
Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик ответил Ленноксу Льюису, который сказал, что победил бы его в прайме
Усик ответил Ленноксу Льюису, который сказал, что победил бы его в прайме
02.03.2026, 08:02 3
Бокс
АЛЬ-ШЕЙХ: «С этим боксером не хочу иметь ничего общего – мы попрощаемся»
АЛЬ-ШЕЙХ: «С этим боксером не хочу иметь ничего общего – мы попрощаемся»
02.03.2026, 08:45 2
Бокс
Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции
Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции
02.03.2026, 10:10 29
Футбол
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
04.03.2026, 00:05 10
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
03.03.2026, 08:14 9
Футбол
Йожеф САБО: «Он был богом на поле, а теперь посмотрите на Довбика»
Йожеф САБО: «Он был богом на поле, а теперь посмотрите на Довбика»
02.03.2026, 09:45 23
Футбол
Ярмоленко получил предложение сыграть за новый для себя клуб
Ярмоленко получил предложение сыграть за новый для себя клуб
02.03.2026, 09:29 1
Футбол
У Барселоны +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги
У Барселоны +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги
03.03.2026, 00:05 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем