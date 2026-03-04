Сергей РЕБРОВ – о Динамо, Забарном в ПСЖ, потере Довбика и Зинченко

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о перспективах национальной сборной перед матчем со Швецией в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026, а также поделился мнением по поводу кадровой ситуации «сине-желтых»:

– Насколько для вас как тренера, интересен этот сезон Украинской Премьер-лиги?

– Любой сезон интересен, я вообще благодарен, что мы играем этот чемпионат. Это очень важно для нашей страны. Очень тяжелое время, но я был на сборах, смотрел подготовку команд.

Я считаю, что команды очень хорошо подготовились, и это показывают первые матчи.

– У нас много дискуссий из-за уровня чемпионата. По вашему мнению, куда сейчас движется Украинская Премьер-лига – вверх или вниз?

– Это сложно сказать, но сейчас достаточно высокий уровень. Многие команды борются за чемпионство, и я думаю, что этот чемпионат самый интересный в плане борьбы за первое место.

Сейчас действительно будет очень интересный второй круг, борьба за выживание тоже интересна. Я вижу много легионеров достаточно высокого уровня, которые играют в нашем чемпионате.

Это очень хороший шанс для нашей молодежи и она должна им воспользоваться. Действительно, многие команды используют своих молодых игроков, и это можно увидеть на примере киевского «Динамо».

– Многие команды действительно претендуют на чемпионство. Есть ли какая-нибудь команда, которая вас удивила?

– Перед чемпионатом уже говорили, когда смотрели комплектование команд, кто будет третьей силой. Это «Полесье», «Металлист 1925», «Кривбасс» – я смотрел их игру против «Зари», мне понравилось.

Я не думаю, что чем-то удивили, но те команды, которые достаточно крепко укомплектовались, готовы к этой борьбе.

– Вы, наверное, первый человек, который не удивлен ЛНЗ.

– Я просто сказал, что эти команды были готовы к этой борьбе. ЛНЗ... Вообще никто не думал, что оно будет бороться за чемпионство. Это действительно команда, которая удивила всех, в первую очередь, дисциплиной.

В первом круге они пропустили всего восемь мячей, это действительно очень хороший показатель для нашего чемпионата.

– Есть ли шанс теоретический увидеть в марте в составе сборной Украины кого-нибудь из футболистов ЛНЗ?

– Я смотрю много команд. Сейчас мне нравится, что они укомплектовались игроками «Кривбасса», которые действительно становятся лидерами этой команды.

– Впереди мартовские поединки, на каком этапе подготовка национальной команды? Как происходит ваша работа за местом до матча?

– Уже три месяца прошло, подготовка шла с самого начала, когда мы узнали, против кого будем играть. Очень важно, чтобы игроки подошли в хорошей физической форме, важно чтобы они получали практику в своих командах.

К сожалению, мы потеряли несколько важных игроков. В каком состоянии мы подойдем к игре – это очень важно. Я имею в виду футболистов, чтобы они получали практику. Особенно те, кто играет в Европе.

– Вы говорили, что хотите начать подготовку раньше? Если да, то когда? Это возможно только с участием футболистов Украинской Премьер-лиги?

– Да, оно так и будет. 19 марта играет «Шахтер», все команды, в которых есть кандидаты в сборную, сыграют свои матчи. 20 мы планируем собраться.

К сожалению, те игроки, которые играют в Европе – у них тур в субботу и воскресенье, поэтому раньше мы соберемся только с теми футболистами, которые играют в украинском чемпионате.

– Этого количества достаточно для проведения стартовых тренировок?

– Да, 100%. Мы еще можем добавить игроков молодежной команды, но это будет всего два-три дня. В любом случае, мы вызовем больше игроков, потому что первую игру пропускают Конопля и Малиновский. Поэтому будет больше игроков из украинского чемпионата.

– Давайте о потерях. Мы не можем не спросить об Александре Зинченко, Артеме Довбике. Вы с ними контактировали, разговаривали? Как вы вообще воспринимаете это – один вылетел, второй?

– Так же, как и вы. Это ведь не только игроки национальной сборной. Я знаю, как Саше было тяжело, когда он перешел в «Ноттингем». Начал играть, потом пришел новый тренер. Перешел в «Аякс», первая игра и столь серьезная травма. Да, я общаюсь со всеми игроками.

Я смотрю игру, если вижу, что заменили игрока, сразу звоню и спрашиваю: «Что случилось, какие сроки восстановления?» Например, посмотрел Очеретько, первый тайм, замена. Уже звоним, спрашиваем, что произошло.

То же с Артемом, к сожалению, много повреждений. Пропустил очень много матчей национальной сборной, но мы постоянно контактируем. К сожалению, этих футболистов мы потеряли на две ближайших игры. Надеемся, они как можно скорее вернутся и будут полезны нашей сборной.

– Вопрос по Илье Забарному и Георгию Судакову. Они имеют мало игровой практики, насколько это критически для вас?

– У Георгия меньше, но Илья играет сейчас. ПСЖ играет во всех турнирах, поэтому он получает практику, хоть и не во всех матчах. Это было понятно сразу. ПСЖ играет в Лиге чемпионов, в Кубке, в чемпионате Франции.

Я считаю, что Илья получает достаточно практики. С Георгием я разговаривал, но я не могу позвонить Моуриньо и сказать, что нам нужно больше использовать Судакова в чемпионате, чтобы он подготовился к матчам сборной.

Георгию я могу только пожелать работать... Даже сейчас, если есть возможность играть за вторую команду... Потому что практика для наших игроков очень важна.

– Выходит, что Артема Довбика на этом сборе точно не будет? Вы на него не рассчитываете?

– Когда я с ним разговаривал, он сделал операцию и сроки, к сожалению, гораздо длиннее...

– Зинченко, Довбика нет, Конопля и Малиновский дисквалифицированы... Потенциально четыре футболиста стартового состава нет. Как выходить из этой ситуации?

– Это ведь не первый раз такое случается. К сожалению, нужно исходить из такого положения, но я считаю, что у нас на каждую позицию есть конкуренция. Будем вызывать тех игроков, которые этого заслуживают.

– Я так понимаю, что речь идет о клубах Украинской Премьер-лиги? Вы наблюдаете за футболистами, выступающими здесь или, возможно, в других чемпионатах?

– За всеми. Есть время, есть люди... Я смотрю очень много матчей. Для нас очень важно, чтобы все игроки национальной сборной получали игровую практику, чтобы они были в тонусе, когда приезжают в ряды сборной.

Однако есть и другие случаи, когда Зинченко не играл несколько месяцев, потом вышел и показал очень хорошую игру против сборной Бельгии. И первую, и вторую игру не на своей позиции.

Я знаю, что все ребята, которые приезжают в сборную, даже не имея практики, играют на максимум и показывают то, чего мы от них ждем.

– Конопля пропускает матч против Швеции, поэтому возникает вопрос с позицией флангового защитника. В «Динамо» есть Тымчик, Караваев, но в последнее время играет молодой Коробов. Что вы думаете об этом?

– Посмотрим. Я ведь не могу тренеру команды говорить, кого ставить. Я думаю, что Коробов заслуживает своего места.

Действительно, я видел на сборах, он очень хорошо выглядел на своей позиции, и сейчас, в этих играх он тоже хорошо себя проявляет. В любой команде есть конкуренция, и если Коробов выигрывает конкуренцию, то он этого заслуживает.

– Интересует персона Владимира Бражко. В 2024 году он играл у вас постоянно, однако в 2025-м выпал из обоймы из-за спада. Сейчас он провел сборы неплохо, как вы оцените его состояние?

– Я не хочу останавливаться на личностях, но на этой позиции сейчас большая конкуренция. Я доволен состоянием Владимира, он забивает, является лидером. Однако на этой позиции большая конкуренция.

Например, Егор Ярмолюк, ранее игравший за молодежку. На мой взгляд, он является лидером «Брентфорда», несмотря на то, что не постоянно играет. Последние матчи он выходил на замену, но последний раз играл. Поэтому нужно показывать свой уровень, и мы будем смотреть, кого вызвать.

– Матвей Пономаренко забил четвертый матч подряд, рассматриваете ли вы его кандидатуру?

– Его будущее зависит только от него. У него есть перспективы, но сейчас нельзя говорить о национальной сборной. Если он будет показывать стабильную игру в каждом матче, то да – он будет кандидатом в сборную.

Сейчас я рассматриваю всех кандидатов на эту позицию, потому что она является проблемной. Вы знаете, Артем Довбик не будет играть, поэтому нужен еще один нападающий.

Я доволен, что сейчас в чемпионате и Краснопир, и Пономаренко, и Будковский все они забивают. Поэтому у всех есть шанс попасть в сборную.

– Мне кажется, что любая из этих фамилий, если она окажется в заявке, вызовет удивление болельщиков.

– Почему удивление? Мы же Блохина, Андрея Шевченко, к сожалению, уже не вызовем. Поэтому в любом случае будет новое имя.

– Вы не комментировали новости о натурализации? Педро Энрике, Педриньо из «Шахтера» – о них писали. Рассматривался ли такой вариант, может быть, рассматривается сейчас?

– Мне тяжело это комментировать. Для меня важно, чтобы у игрока был украинский паспорт, тогда я буду его рассматривать в национальную сборную. Я не могу натурализовать игроков, тем более у меня через три месяца истекает контракт.

Я не знаю, где буду. Я не могу сейчас говорить, что хочу кого-нибудь натурализовать. Есть регламент, что игроку пять лет необходимо играть в Украине, тогда у него есть шанс стать гражданином этой страны и играть за сборную.

Я считаю, что у Педриньо нет этих 5 лет, поэтому... Когда будет желание игрока, желание «Шахтера»... Я считаю, что натурализация – важный фактор для самого игрока, ведь ты меняешь гражданство.

Это ведь не просто, что захотел клуб или тренер сборной. Важно, чтобы желание исходило от игрока, а не от национальной сборной.

– Хочется поговорить о «Полесье». Можете ли прокомментировать перевод Алексея Гуцуляка в U-19? Как вы это восприняли и можете ли вы вообще влиять на такие решения клубов?

– Я не могу влиять на это решение. Да, у меня хорошие отношения с президентом клуба (Геннадием Буткевичем), я разговаривал с ним и говорил, что меня это беспокоит.

Когда у потенциального игрока национальной сборной нет не только игровой практики, но и тренировочного процесса вообще. Он тренировался в Киеве, с U-19. Я спросил, может ли он хотя бы тренироваться с первой командой.

Насколько я видел, он очень хорошо проявил себя на сборах. Я смотрел очень много матчей на сборах в Испании. Он заслужил место в стартовом составе в первых играх (после возобновления чемпионата).

Поэтому я очень доволен, что он вернулся к тренировкам и сейчас находится в первой команде в хорошей форме. Это не мое решение, но я благодарен президенту, что, что он вернул игрока.

– Вы стали гораздо больше следить за «Полесьем» в последние месяцы, даже годы? Это команда, которая может дать вам много кандидатов?

– Да, мы следим постоянно. Я действительно доволен той работой, которую проводит Руслан Петрович Ротань, я много с ним разговариваю. Те результаты, которые есть в «Полесье» – это заслуга тренерского штаба команды.

– Вы следите за новостями сборной Швеции, за тем, какой будет эта сборная в марте?

– Мы следим за этим, но мы будем исходить из того, кто может играть за сборную Швеции, когда увидим список вызванных футболистов.

Этот сезон в Лиге наций они ни разу не сыграли оптимальным составом, потому что ключевые игроки были травмированы. Наверное, они и не показали из-за этого весь свой потенциал.

Посмотрим, кого они вызовут. У них, как и у нас, есть проблемы. Поэтому будем смотреть, когда получим письмо, кого они вызвали.

– Насколько может меняться ваш план в процессе подготовки в зависимости от состава соперника? То есть, вы подстраиваетесь или есть определенное видение, как должна играть сборная Украины?

– У них новый тренер, с которым они сыграли всего несколько матчей. Некоторые вещи изменились с новым тренером. Манера игры, стиль игры не меняются. Когда Поттер работал в «Челси», я смотрел много матчей.

Здесь тоже самое, структура осталась. Однако, если есть какие-то ключевые игроки, мы уделяем внимание и рассказываем нашим игрокам, как играть против них.

Действительно, когда есть лидеры, такие как Эланга, Исак... Надо игрокам объяснять, как играть, нужна помощь. И мы это делаем.

– Какой для вас самый большой предмет разбора в сборной Швеции?

– Для меня предмет разбора – вся команда. Да, у нас есть индивидуальные показатели соперника, мы даем их нашим игрокам, но я понимаю стиль игры команды и подстраиваемся.

Я всегда говорю, что для нас очень важно изучить, как играет соперник. Однако, если мы не покажем свой уровень, будем только сконцентрированы на сопернике, вряд ли у нас что-нибудь получится.

Нужно сконцентрироваться на своей игре, на том, что мы показывали в последних играх, как мы играли с Исландией, первую игру с Францией. И готовиться тщательно.

– Жеребьевка Лиги наций уже состоялась, соперников сборной Украины мы уже знаем – Венгрия, Грузия и Северная Ирландия. Вы говорили, что не хотели Венгрию, почему?

– Ко мне подошли после жеребьевки, я даже не знал, что сказать (смеется). Просто Венгрия действительно очень сильная сборная, и последнюю Лигу наций они провели в Группе А, дважды побеждали Англию.

Однако все команды, которые мы получили – с ними можно играть, нужно готовиться и думать о себе, но уважать соперника.

– Если говорить о Северной Ирландии – это больше о силовом футболе или о дисциплине?

– Я думаю, что раньше это была команда, которая делала одно-два касания и била вперед. Сейчас все команды играют футбол, в Северной Ирландии тоже есть игроки, которые умеют работать с мячом.

Если посмотреть сборную Уэльса, раньше это вообще было... Сейчас они играют в современный футбол, и я считаю, что... То, что показывают северные команды, это совсем другие команды, чем тогда, когда я головой забивал Северной Ирландии.

– С каким настроением вы готовитесь к предстоящим матчам?

– Я очень доволен, что, несмотря на состояние войны, наша страна попала в плей-офф. Я знаю, насколько много ребята работали и благодарен им за это.

Последние игры с Исландией были очень интересны. Я думаю, что мы заслуживаем выход на чемпионат мира. Я подхожу с рабочим настроением, знаю, что все ребята готовятся. Мы с ними находимся в постоянном контакте. Все ждут, вся страна ждет этой игры.

Потому будем работать. Я считаю, что у нас есть шансы попасть на чемпионат мира.

Источник: Футбол 360. Расшифровка интервью: Sport.ua