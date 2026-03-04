Кубок Украины04 марта 2026, 08:57 | Обновлено 04 марта 2026, 09:14
ЛНЗ – Буковина. 1/4 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Один из самых интересных матчей на этой стадии
4 марта в 15:30 начнется матч Кубка Украины между ЛНЗ и Буковиной. Соперники сыграют в рамках 1/4 финала турнира.
ЛНЗ в УПЛ идет на второй позиции, а Буковина уверенно лидирует в Первой лиге.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн канале УПЛ-ТВ и на ютуб-канале УПЛ.
ЛНЗ – Буковина. Начало в 15:30
