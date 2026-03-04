Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ЛНЗ – Буковина. 1/4 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ЛНЗ
04.03.2026 15:30 - : -
Буковина
04 марта 2026, 08:57 | Обновлено 04 марта 2026, 09:14
ЛНЗ – Буковина. 1/4 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Один из самых интересных матчей на этой стадии

ФК Буковина

4 марта в 15:30 начнется матч Кубка Украины между ЛНЗ и Буковиной. Соперники сыграют в рамках 1/4 финала турнира.

ЛНЗ в УПЛ идет на второй позиции, а Буковина уверенно лидирует в Первой лиге.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн канале УПЛ-ТВ и на ютуб-канале УПЛ.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн канале УПЛ-ТВ и на ютуб-канале УПЛ.

ЛНЗ – Буковина. Начало в 15:30

По теме:
Руслан НЕЩЕРЕТ: «Это было бы не казусом, а настоящей катастрофой»
Пономарев предупредил футболистов ЛНЗ: «Не может быть и речи...»
Фаворит падет. В Кубке на одного представителя УПЛ станет меньше
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
