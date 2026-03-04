Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Опубликована оценка Ярмолюка после матча Борнмута и Брентфорда
Англия
04 марта 2026, 08:37 |
219
0

Опубликована оценка Ярмолюка после матча Борнмута и Брентфорда

Полузащитник сборной Украины вышел на поле во второй половине игры и 24 раза коснулся мяча

04 марта 2026, 08:37 |
219
0
Опубликована оценка Ярмолюка после матча Борнмута и Брентфорда
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Во вторник, 3 марта, состоялся матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Борнмут» и «Брентфорд». Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью со счетом 0:0.

Полузащитник сборной Украины Егор Ярмолюк появился на поле на 62-й минуте в составе «пчел» – за это время он 24 раза коснулся мяча, отдал 17 точных передач из 20 попыток (85%), выиграл 2 дуэли из 4 (50%), сделал 2 подбора и 4 раза терял мяч.

Аналитический портал Sofascore оценил игру Ярмолюка в 6,7 балла – украинец разделил пятое место в своей команде по этому показателю вместе с Тиаго, Дамсгором, Хендерсоном и Коллинсом.

Лучшим игроком матча стал датский полузащитник Матиас Йенсен, который заработал 8 баллов.

«Брентфорд» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 44 балла. «Борнмут» разместился на девятой позиции, имея в своем активе 40 пунктов.

Оценки игроков матча Премьер-лиги Борнмут Брентфорд:

По теме:
Миколенко узнал свою оценку после победы Эвертона в матче Премьер-лиги
«Баланс нарушен!» – тренер МЮ намекнул на серьезную проблему в АПЛ
«Никто не заслуживает титул АПЛ»: легенда МЮ – о чемпионской гонке
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Брентфорд Егор Ярмолюк SofaScore оценки
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прервали серию. Ливерпуль сенсационно уступил худшей команде АПЛ
Футбол | 04 марта 2026, 00:14 8
Прервали серию. Ливерпуль сенсационно уступил худшей команде АПЛ
Прервали серию. Ливерпуль сенсационно уступил худшей команде АПЛ

Матч против Вулверхэмптона завершился со счетом 1:2

Александр ПОВОРОЗНЮК: «За победу над Динамо премия будет сумасшедшей»
Футбол | 03 марта 2026, 08:09 56
Александр ПОВОРОЗНЮК: «За победу над Динамо премия будет сумасшедшей»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «За победу над Динамо премия будет сумасшедшей»

Президент «Ингульца» готов расщедриться, если его команда выйдет в полуфинал Кубка Украины

Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
Футбол | 03.03.2026, 08:14
Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
Истребители в небе и взрывы над головой: откровенная история Рио Фердинанда
Футбол | 04.03.2026, 05:49
Истребители в небе и взрывы над головой: откровенная история Рио Фердинанда
Истребители в небе и взрывы над головой: откровенная история Рио Фердинанда
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
Бокс | 03.03.2026, 09:40
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи
Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи
03.03.2026, 07:34 6
Футбол
Сборная Украины узнала место в рейтинге УЕФА. Позорная позиция россии
Сборная Украины узнала место в рейтинге УЕФА. Позорная позиция россии
02.03.2026, 22:58
Футзал
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
03.03.2026, 06:55 21
Футбол
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
02.03.2026, 16:23 9
Футбол
У Барселоны +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги
У Барселоны +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги
03.03.2026, 00:05 14
Футбол
Бронзовый призер ЧЕ порвала кресты на чемпионате Украины по легкой атлетике
Бронзовый призер ЧЕ порвала кресты на чемпионате Украины по легкой атлетике
02.03.2026, 21:10
Другие виды
Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции
Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции
02.03.2026, 10:10 29
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины завершил карьеру в национальной команде
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины завершил карьеру в национальной команде
02.03.2026, 23:51 1
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем