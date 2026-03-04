Опубликована оценка Ярмолюка после матча Борнмута и Брентфорда

Во вторник, 3 марта, состоялся матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Борнмут» и «Брентфорд». Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью со счетом 0:0.

Полузащитник сборной Украины Егор Ярмолюк появился на поле на 62-й минуте в составе «пчел» – за это время он 24 раза коснулся мяча, отдал 17 точных передач из 20 попыток (85%), выиграл 2 дуэли из 4 (50%), сделал 2 подбора и 4 раза терял мяч.

Аналитический портал Sofascore оценил игру Ярмолюка в 6,7 балла – украинец разделил пятое место в своей команде по этому показателю вместе с Тиаго, Дамсгором, Хендерсоном и Коллинсом.

Лучшим игроком матча стал датский полузащитник Матиас Йенсен, который заработал 8 баллов.

«Брентфорд» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 44 балла. «Борнмут» разместился на девятой позиции, имея в своем активе 40 пунктов.

Оценки игроков матча Премьер-лиги Борнмут – Брентфорд: