Миколенко узнал свою оценку после победы Эвертона в матче Премьер-лиги

Во вторник, 3 марта, состоялся матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Эвертон» и «Бернли». «Ириски» одолели соперника со счетом 2:0.

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко вышел в стартовом составе ливерпульского клуба и провел на поле весь поединок.

За это время футболист 89 раз коснулся мяча, сделал 1 отбор, 6 подборов, выиграл 3 дуэли из 4, 8 раз потерял мяч и отдал 60 передач, из которых точных – 56 (93%).

Аналитический портал Sofascore оценил игру Миколенко в 7,6 балла – это третий показатель (вместе с Дьсюбери-Холом) среди всех игроков обеих команд.

Лучшим футболистом матча стал еще один защитник «Эвертона» Джеймс Тарковски, который записал на свой счет результативный удар на 32-й минуте.

После 29 туров «Эвертон» набрал 43 балла и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Бернли» разместился на 19-й позиции, имея в своем активе 19 пунктов.

Оценки игроков в матче Премьер-лиги Эвертон – Бернли: