Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Истребители в небе и взрывы над головой: откровенная история Рио Фердинанда
04 марта 2026, 05:49
Истребители в небе и взрывы над головой: откровенная история Рио Фердинанда

Защитник Манчестер Юнайтед рассказал об ужасах войны на Ближнем Востоке

Истребители в небе и взрывы над головой: откровенная история Рио Фердинанда
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд, ныне проживающий в Дубае, поделился личными переживаниями из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.

«Ощущения пугающие, когда над головой пролетают ракеты и истребители – порой даже не понимаешь, что именно это было, – а затем раздаются мощные взрывы.

Мы остаемся в неведении относительно деталей происходящего. В такие моменты крайне важно говорить с детьми, объяснять им ситуацию и помогать справиться с тревогой. Как глава семьи, я обязан сохранять хладнокровие, чтобы поддерживать спокойствие близких.

Честно говоря, это было довольно страшно, но, как ни странно, я одновременно чувствовал себя в безопасности и под надежной защитой. Моя рабочая студия фактически превратилась в бункер.

В самую первую ночь, когда начался этот грохот, нам рекомендовали спуститься в подвал. Мы спали там, взяв с собой одеяла и все необходимое. Стараемся использовать это пространство максимально разумно», – рассказал Фердинанд в видео на своем канале.

По теме:
«Баланс нарушен!» – тренер МЮ намекнул на серьезную проблему в АПЛ
«Никто не заслуживает титул АПЛ»: легенда МЮ – о чемпионской гонке
Ньюкасл – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Рио Фердинанд Манчестер Юнайтед
Михаил Олексиенко Источник: The Mirror
