Истребители в небе и взрывы над головой: откровенная история Рио Фердинанда

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд, ныне проживающий в Дубае, поделился личными переживаниями из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.

«Ощущения пугающие, когда над головой пролетают ракеты и истребители – порой даже не понимаешь, что именно это было, – а затем раздаются мощные взрывы.

Мы остаемся в неведении относительно деталей происходящего. В такие моменты крайне важно говорить с детьми, объяснять им ситуацию и помогать справиться с тревогой. Как глава семьи, я обязан сохранять хладнокровие, чтобы поддерживать спокойствие близких.

Честно говоря, это было довольно страшно, но, как ни странно, я одновременно чувствовал себя в безопасности и под надежной защитой. Моя рабочая студия фактически превратилась в бункер.

В самую первую ночь, когда начался этот грохот, нам рекомендовали спуститься в подвал. Мы спали там, взяв с собой одеяла и все необходимое. Стараемся использовать это пространство максимально разумно», – рассказал Фердинанд в видео на своем канале.