«Баланс нарушен!» – тренер МЮ намекнул на серьезную проблему в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик поделился мнением о проблеме чрезмерной контактной борьбы и захватов руками во время исполнения стандартных положений.

«На мой взгляд, ситуация перешла границы дозволенного. Еще недавно нас уверяли, что любые касания соперника руками в штрафной площади будут жестко пресекаться.

Однако со временем все вернулось на круги своя. Высокая эффективность угловых и тактика плотного расположения игроков привели к тому, что все больше клубов стали использовать подобные приемы.

Вполне объяснимо, почему многие команды пробуют такой подход. Но если оценивать саму игру, возникает стойкое ощущение, что баланс нарушен. Я не готов давать рецепт решения проблемы – это не в моей компетенции.

Пока же нам остается адаптироваться к текущим реалиям. Если подобные действия допускаются судьями, значит, необходимо подстраиваться и действовать в рамках этих негласных правил», – резюмировал Каррик.