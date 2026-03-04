Такого не было никогда: Ливерпуль опозорился уникальным антирекордом АПЛ
Мерсисайдцы снова наступили на те же грабли
«Ливерпуль» установил крайне неприятный антирекорд английской Премьер-лиги. В матче 29-го тура чемпионата подопечные Арне Слота потерпели поражение от «Вулверхэмптона» со счетом 1:2. Решающий удар нанес хавбек «волков» Андре Нето, отличившийся на 94-й минуте поединка.
В нынешнем сезоне это уже пятый случай, когда мерсисайдцы остаются без очков из-за голов, пропущенных после 90-й минуты.
Подобная серия поражений из-за провалов в компенсированное время стала беспрецедентной: ранее ни одному клубу в истории лиги не доводилось проигрывать так часто за один игровой год именно в самой концовке встреч.
5 - Liverpool have lost five games thanks to 90th minute goals in the Premier League this season, the most of any side in a single campaign in the competition's history. Trauma. #WOLLIV pic.twitter.com/dA48mjxPWa— OptaJoe (@OptaJoe) March 3, 2026
