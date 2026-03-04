Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Такого не было никогда: Ливерпуль опозорился уникальным антирекордом АПЛ
Такого не было никогда: Ливерпуль опозорился уникальным антирекордом АПЛ

Мерсисайдцы снова наступили на те же грабли

Такого не было никогда: Ливерпуль опозорился уникальным антирекордом АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» установил крайне неприятный антирекорд английской Премьер-лиги. В матче 29-го тура чемпионата подопечные Арне Слота потерпели поражение от «Вулверхэмптона» со счетом 1:2. Решающий удар нанес хавбек «волков» Андре Нето, отличившийся на 94-й минуте поединка.

В нынешнем сезоне это уже пятый случай, когда мерсисайдцы остаются без очков из-за голов, пропущенных после 90-й минуты.

Подобная серия поражений из-за провалов в компенсированное время стала беспрецедентной: ранее ни одному клубу в истории лиги не доводилось проигрывать так часто за один игровой год именно в самой концовке встреч.

Ливерпуль Арне Слот Вулверхэмптон Английская Премьер-лига
Комментарии
