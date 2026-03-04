Украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская посетили вечеринку Taste of Tennis для игроков турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

Даяна пришла со своим бойфрендом – бойцом ММА Давидом Аллахвердиевым.

Костюк получила 28-й номер посева и пропустит первый раунд. Ее первой оппоненткой будет либо Мария Боузкова, либо Тейлор Таунсенд.

Ястремская стартует на Индиан-Уэллс с матча 1/64 финала против Чжан Шуай. Поединок состоится в ночь на 5 марта (03:00 по Киеву).

ФОТО. Костюк и Ястремская посетили вечеринку игроков турнира в Индиан-Уэллс

Getty Images/Global Images Ukraine

