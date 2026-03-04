Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Костюк и Ястремская посетили вечеринку игроков турнира в Индиан-Уэллс
04 марта 2026, 15:35 |
Марта стартует на тысячнике со второго раунда, Даяна в первом круге встретится с Чжан Шуай

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская посетили вечеринку Taste of Tennis для игроков турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

Даяна пришла со своим бойфрендом – бойцом ММА Давидом Аллахвердиевым.

Костюк получила 28-й номер посева и пропустит первый раунд. Ее первой оппоненткой будет либо Мария Боузкова, либо Тейлор Таунсенд.

Ястремская стартует на Индиан-Уэллс с матча 1/64 финала против Чжан Шуай. Поединок состоится в ночь на 5 марта (03:00 по Киеву).

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Андрій Заліщук
Що у Даяни з обличчям???
Ответить
+7
Показать Скрыть 1 ответ
NM16071
Обидві якість страшні
Ответить
+4
Механік
Вечірку не пропустят ніколи. А теніс - ну то таке.
Ответить
+4
Richard Lewis
Ястремська така: "Вечірка це гуд, але Індіан-Веллс якось від пляжу далекувато" 
Ответить
+1
