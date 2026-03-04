ФОТО. Костюк и Ястремская посетили вечеринку игроков турнира в Индиан-Уэллс
Марта стартует на тысячнике со второго раунда, Даяна в первом круге встретится с Чжан Шуай
Украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская посетили вечеринку Taste of Tennis для игроков турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
Даяна пришла со своим бойфрендом – бойцом ММА Давидом Аллахвердиевым.
Костюк получила 28-й номер посева и пропустит первый раунд. Ее первой оппоненткой будет либо Мария Боузкова, либо Тейлор Таунсенд.
Ястремская стартует на Индиан-Уэллс с матча 1/64 финала против Чжан Шуай. Поединок состоится в ночь на 5 марта (03:00 по Киеву).
