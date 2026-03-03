Свитолина, Костюк, Ястремская. Жребий в Индиан-Уэллс: соперницы украинок

3 марта состоялась жеребьевка хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

Украину в основной сетке престижных соревнований представят три теннисистки: Элина Свитолина (WTA 9), Марта Костюк (WTA 28) и Даяна Ястремская (WTA 52).

Свитолина получила девятый номер посева и пропустит первый раунд. Во втором круге Элина поборется либо против Лауры Зигемунд (Германия, WTA 55), либо против Петры Марчинко (Хорватия, WTA 72).

Костюк посеяна под 28-м номером и стартует на И-У со стадии 1/32 финала. Ее первой соперницей будет или Мария Боузкова (Чехия, WTA 33), или теннисистка из квалификации. Марта проведт первый турнир с Australian Open – в Мельбурне украинка получила травму щиколотки.

Ястремская в первом раунде встретится с Чжан Шуай (Китай, WTA 62). Ранее Даяна четыре раза играла против китаянки и одержала одну победу. Если Ястремская сумеет пройти Чжан Шуай, то в 1/32 финала сыграет с 31-й сеяной Александрой Эалой (Филиппины, WTA 32).

Матчи первого раунда в Индиан-Уэллс состоятся 4–5 марта, а встречи второго круга – 6–7 числа.

Результаты жеребьевки WTA 1000 в Индиан-Уэллс для украинок:

R1: Элина Свитолина [9] – BYE

R2: Элина Свитолина [9] – Лаура Зигемунд / Петра Марчинко

R1: Марта Костюк [28] – BYE

R2: Марта Костюк [28] – Мария Боузкова / Q

R1: Даяна Ястремская – Чжан Шуай

R2: Даяна Ястремская / Чжан Шуай – Александра Эала [31]

Потенциальные четвертьфиналы Индиан-Уэллс по посеву: