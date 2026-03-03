Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свитолина, Костюк, Ястремская. Жребий в Индиан-Уэллс: соперницы украинок
WTA
03 марта 2026, 12:15 |
677
2

Свитолина, Костюк, Ястремская. Жребий в Индиан-Уэллс: соперницы украинок

Элина и Марта стартуют со второго раунда, Даяна в 1/64 финала встретится с Чжан Шуай

03 марта 2026, 12:15 |
677
2 Comments
Свитолина, Костюк, Ястремская. Жребий в Индиан-Уэллс: соперницы украинок
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

3 марта состоялась жеребьевка хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

Украину в основной сетке престижных соревнований представят три теннисистки: Элина Свитолина (WTA 9), Марта Костюк (WTA 28) и Даяна Ястремская (WTA 52).

Свитолина получила девятый номер посева и пропустит первый раунд. Во втором круге Элина поборется либо против Лауры Зигемунд (Германия, WTA 55), либо против Петры Марчинко (Хорватия, WTA 72).

Костюк посеяна под 28-м номером и стартует на И-У со стадии 1/32 финала. Ее первой соперницей будет или Мария Боузкова (Чехия, WTA 33), или теннисистка из квалификации. Марта проведт первый турнир с Australian Open – в Мельбурне украинка получила травму щиколотки.

Ястремская в первом раунде встретится с Чжан Шуай (Китай, WTA 62). Ранее Даяна четыре раза играла против китаянки и одержала одну победу. Если Ястремская сумеет пройти Чжан Шуай, то в 1/32 финала сыграет с 31-й сеяной Александрой Эалой (Филиппины, WTA 32).

Матчи первого раунда в Индиан-Уэллс состоятся 4–5 марта, а встречи второго круга – 6–7 числа.

Результаты жеребьевки WTA 1000 в Индиан-Уэллс для украинок:

R1: Элина Свитолина [9] – BYE
R2: Элина Свитолина [9] – Лаура Зигемунд / Петра Марчинко

R1: Марта Костюк [28] – BYE
R2: Марта Костюк [28] – Мария Боузкова / Q

R1: Даяна Ястремская – Чжан Шуай
R2: Даяна Ястремская / Чжан Шуай – Александра Эала [31]

Потенциальные четвертьфиналы Индиан-Уэллс по посеву:

  • Арина Соболенко [1] – Аманда Анисимова [6]
  • Коко Гауфф [4] – Жасмин Паолини [7]
  • Джессика Пегула [5] – Елена Рыбакина [3]
  • Мирра Андреева [8] – Ига Свентек [2]
По теме:
ВИДЕО. Костюк показала, как тренируется перед Индиан-Уэллс
Рейтинг WTA. Свитолина осталась 9-й, рекорд Подрез, Калинина – в топ-200
Стародубцева проиграла матч квалификации на супертурнире в Индиан-Уэллс
Петра Марчинко Лаура Зигемунд Мария Боузкова Чжан Шуай Марта Костюк Элина Свитолина Даяна Ястремская WTA Индиан-Уэллс жеребьевка
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
Футбол | 03 марта 2026, 08:14 4
Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»

Тренер – о позиции нападающего в команде

ФОТО. Джокович посетил матч Лейкерс, и встретился с Леброном и Дончичем
Теннис | 02 марта 2026, 20:03 0
ФОТО. Джокович посетил матч Лейкерс, и встретился с Леброном и Дончичем
ФОТО. Джокович посетил матч Лейкерс, и встретился с Леброном и Дончичем

Серб Новак Джокович посетил баскетбольный матч и сделал фото со звездами Лейкерс

Александр ПОВОРОЗНЮК: «За победу над Динамо премия будет сумасшедшей»
Футбол | 03.03.2026, 08:09
Александр ПОВОРОЗНЮК: «За победу над Динамо премия будет сумасшедшей»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «За победу над Динамо премия будет сумасшедшей»
Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»
Футбол | 03.03.2026, 03:33
Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»
Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»
Известный украинский клуб может прекратить свое существование
Футбол | 02.03.2026, 14:30
Известный украинский клуб может прекратить свое существование
Известный украинский клуб может прекратить свое существование
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vitaly Kozak
Трохи побоююсь цієї Марчінко. Мала набирає ходу і може бути проблемою для Еліни. Краще, щоб німкеня тряхнула стариною і вибила її 
Ответить
0
Олександр Кравченко
У Ястремської і Костюк не зручні для них суперниці ,так ще і форма жахлива ,так що результат зрозумілий.
Ответить
-4
Популярные новости
Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
02.03.2026, 07:36 9
Футбол
Ярмоленко получил предложение сыграть за новый для себя клуб
Ярмоленко получил предложение сыграть за новый для себя клуб
02.03.2026, 09:29
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины завершил карьеру в национальной команде
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины завершил карьеру в национальной команде
02.03.2026, 23:51 1
Баскетбол
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
01.03.2026, 09:41 50
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
02.03.2026, 08:10 27
Футбол
Усик ответил Ленноксу Льюису, который сказал, что победил бы его в прайме
Усик ответил Ленноксу Льюису, который сказал, что победил бы его в прайме
02.03.2026, 08:02 2
Бокс
Тони Беллью выразил соболезнования Тайсону Фьюри и его семье
Тони Беллью выразил соболезнования Тайсону Фьюри и его семье
01.03.2026, 08:22
Бокс
Гераскевич получил сообщение от предателя Украины после дисквалификации
Гераскевич получил сообщение от предателя Украины после дисквалификации
02.03.2026, 06:22 11
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем