ВИДЕО. Надо еще один. Берналь оформил дубль в ворота Атлетико

Во вторник, 3 марта, в Барселоне на «Камп Ноу» проходит ответный матч полуфинала Кубка Испании, в котором Барселона встречается с мадридским Атлетико.

На 72-й минуте в составе Барселоны дублем отличился Марк Берналь, сделав счет в матче 3:0, а по сумме встреч – 3:4 в пользу Атлетико.

Каталонцам необходимо успеть забить еще один гол, чтобы перевести игру в овертаймы.

