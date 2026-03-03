Кубок Испании03 марта 2026, 23:43 |
209
0
ВИДЕО. Надо еще один. Берналь оформил дубль в ворота Атлетико
Счет по сумме встреч – 3:4
03 марта 2026, 23:43 |
209
0
Во вторник, 3 марта, в Барселоне на «Камп Ноу» проходит ответный матч полуфинала Кубка Испании, в котором Барселона встречается с мадридским Атлетико.
На 72-й минуте в составе Барселоны дублем отличился Марк Берналь, сделав счет в матче 3:0, а по сумме встреч – 3:4 в пользу Атлетико.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Каталонцам необходимо успеть забить еще один гол, чтобы перевести игру в овертаймы.
ВИДЕО. Нужен еще один. Берналь оформил дубль в ворота Атлетико
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 марта 2026, 09:04 14
Украинец сам арендовал себе поле для тренировок
Футбол | 03 марта 2026, 22:45 0
Марк Берналь забил на 30-й минуте встречи
Футбол | 03.03.2026, 19:57
Футбол | 03.03.2026, 03:33
Футбол | 03.03.2026, 00:05
Комментарии 0
Популярные новости
02.03.2026, 00:02 4
02.03.2026, 00:05 7
02.03.2026, 13:22 1
02.03.2026, 06:15 1
03.03.2026, 08:14 9
02.03.2026, 23:51 1
02.03.2026, 10:10 29
03.03.2026, 07:34 5