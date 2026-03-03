Во вторник, 3 марта, состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встретились «Барселона» и «Атлетико» Мадрид. Игра прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Первая встреча завершилась победой «Атлетико» со счетом 4:0.

Этот матч не обошел стороной и украинскую звезду Counter-Strike Александра «s1mple» Костылева. В своей Instagram-сторис он показал, что находится на стадионе и поддерживает «Барселону» в фан-секторе клуба.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на OTT-платформе Maincast TV.

Кубок Испании 2025/26. 1/2 финала, ответный матч, 3 марта

Барселона – Атлетико Мадрид – 2:0

Голы: Берналь, 30, Рафинья, 45+4 (пен.)



ВИДЕО. s1mple болеет за Барселону на Камп Ноу