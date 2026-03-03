Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. s1mple болеет за Барселону на Камп Ноу
Испания
03 марта 2026, 23:34 |
193
0

ВИДЕО. s1mple болеет за Барселону на Камп Ноу

Украинская звезда CS не смогла пройти мимо

03 марта 2026, 23:34 |
193
0
ВИДЕО. s1mple болеет за Барселону на Камп Ноу
HLTV. Александр «s1mple» Костылев

Во вторник, 3 марта, состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встретились «Барселона» и «Атлетико» Мадрид. Игра прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Первая встреча завершилась победой «Атлетико» со счетом 4:0.

Этот матч не обошел стороной и украинскую звезду Counter-Strike Александра «s1mple» Костылева. В своей Instagram-сторис он показал, что находится на стадионе и поддерживает «Барселону» в фан-секторе клуба.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на OTT-платформе Maincast TV.

Кубок Испании 2025/26. 1/2 финала, ответный матч, 3 марта
Барселона – Атлетико Мадрид – 2:0
Голы: Берналь, 30, Рафинья, 45+4 (пен.)

ВИДЕО. s1mple болеет за Барселону на Камп Ноу

По теме:
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
ВИДЕО. Надо еще один. Берналь оформил дубль в ворота Атлетико
Барселона – Атлетико Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Александр s1mple Костылев Барселона Атлетико Мадрид Кубок Испании по футболу Барселона - Атлетико CS2 киберспорт видео
Максим Черницын Источник: Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
Футбол | 03 марта 2026, 06:55 21
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха

Горняки сыграют в Кракове

ПИХАЛЕНОК: «В первом тайме было непросто сломать оборону»
Футбол | 03 марта 2026, 21:39 0
ПИХАЛЕНОК: «В первом тайме было непросто сломать оборону»
ПИХАЛЕНОК: «В первом тайме было непросто сломать оборону»

Хавбек киевского Динамо прокомментировал победу над «Ингульцом» в Кубке Украины

Челси может принять резонансное решение по Мудрику
Футбол | 03.03.2026, 16:50
Челси может принять резонансное решение по Мудрику
Челси может принять резонансное решение по Мудрику
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
Футбол | 03.03.2026, 18:12
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»
Футбол | 03.03.2026, 03:33
Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»
Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Гераскевич получил сообщение от предателя Украины после дисквалификации
Гераскевич получил сообщение от предателя Украины после дисквалификации
02.03.2026, 06:22 15
Олимпийские игры
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
02.03.2026, 08:10 31
Футбол
Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи
Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи
03.03.2026, 07:34 5
Футбол
У Барселоны +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги
У Барселоны +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги
03.03.2026, 00:05 14
Футбол
Динамо выступило с официальным заявлением о Йожефе Сабо
Динамо выступило с официальным заявлением о Йожефе Сабо
02.03.2026, 00:02 4
Футбол
ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026
ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026
02.03.2026, 08:42 8
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
03.03.2026, 09:40
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. В WBC приняли ключевое решение по бою Усик – Верховен
ОФИЦИАЛЬНО. В WBC приняли ключевое решение по бою Усик – Верховен
02.03.2026, 00:05 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем