Во вторник, 3 марта, состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встретятся «Барселона» и мадридский «Атлетико». Игра проходит в городе Барселона на стадионе «Камп Ноу».

На 30-й минуте счет встречи открыл полузащитник каталонцев Марк Берналь, сделав счет по сумме встреч 1:4.

Мяч был забит после ассиста Ламина Ямаля, который сначала легко обыграл соперника, а затем выкатил идеальный пас почти на пустые ворота.

ВИДЕО. Волшебник Ямаль: Барселона отыграла один гол в игре с Атлетико