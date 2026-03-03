Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Волшебник Ямаль: Барселона отыграла один гол в игре с Атлетико
Кубок Испании
ВИДЕО. Волшебник Ямаль: Барселона отыграла один гол в игре с Атлетико

Марк Берналь забил на 30-й минуте встречи

ВИДЕО. Волшебник Ямаль: Барселона отыграла один гол в игре с Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 3 марта, состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встретятся «Барселона» и мадридский «Атлетико». Игра проходит в городе Барселона на стадионе «Камп Ноу».

На 30-й минуте счет встречи открыл полузащитник каталонцев Марк Берналь, сделав счет по сумме встреч 1:4.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мяч был забит после ассиста Ламина Ямаля, который сначала легко обыграл соперника, а затем выкатил идеальный пас почти на пустые ворота.

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
