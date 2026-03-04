Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо в двух шагах от еврокубков. Что нужно?
Украина. Премьер лига
04 марта 2026, 20:41 | Обновлено 04 марта 2026, 20:49
751
2

Динамо в двух шагах от еврокубков. Что нужно?

Киевляне вышли в полуфинал Кубка Украины

04 марта 2026, 20:41 | Обновлено 04 марта 2026, 20:49
751
2 Comments
Динамо в двух шагах от еврокубков. Что нужно?
ФК Динамо

Киевское «Динамо» значительно приблизилось к выходу в Лигу Европы. После прохода в полуфинал Кубка Украины команда получила реальный шанс пробиться во второй по престижности еврокубок независимо от итогового места в УПЛ.

Сейчас киевляне занимают четвертую позицию в чемпионате, однако остаются фаворитами Кубка. В случае победы в турнире «Динамо» гарантирует себе участие в первом квалификационном раунде Лиги Европы. Единственный сценарий, при котором команда не сыграет в этом турнире, – завоевание чемпионства, которое откроет путь в Лигу чемпионов.

Если же «Динамо» выиграет Кубок и финиширует ниже четвертого места, четвертая команда УПЛ останется без еврокубков.

В розыгрыше Кубка Украины участие продолжила «Буковина», обыгравшая ЛНЗ. За участие в полуфинале также сразятся «Металлист 1925» с «Локомотивом» и «Чернигов» с «Фениксом Мариуполем»

По теме:
Вратарь Ингульца рассказал о кубковом поражении от Динамо
ЛНЗ – Буковина – 0:0 (4:5 по пен). Обзор матча и серии пенальти
Тренер ЛНЗ: «Зимой нас все хвалили, а теперь критикуют»
Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кубок Украины по футболу Лига Европы
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб
Футбол | 04 марта 2026, 07:26 10
Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб
Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб

Рубчинский хочет перейти в «Карпаты»

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 марта
Футбол | 03 марта 2026, 21:51 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 марта
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 марта

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Известно, сколько в итоге МЮ обошлось назначение и увольнение Аморима
Футбол | 04.03.2026, 17:40
Известно, сколько в итоге МЮ обошлось назначение и увольнение Аморима
Известно, сколько в итоге МЮ обошлось назначение и увольнение Аморима
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию против ЛНЗ
Футбол | 04.03.2026, 18:36
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию против ЛНЗ
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию против ЛНЗ
Лучше так, чем с Алонсо. Обзор 26 тура Ла Лиги
Футбол | 04.03.2026, 13:41
Лучше так, чем с Алонсо. Обзор 26 тура Ла Лиги
Лучше так, чем с Алонсо. Обзор 26 тура Ла Лиги
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AK.229
Ну ЛЕ так ЛЕ
Ответить
0
Перший Серед Рівних в бані
Они не попадут никуда, Металлист они не обыграют, и займут место ниже 3-го. 
Кстати, в ЛЕ если попадут там четыре раунда квалы, которую они не пройдут, выпадут в квалу ЛК, откуда вылетят из Еврокубков.
Ответить
-1
Популярные новости
Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
04.03.2026, 04:02 12
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
03.03.2026, 06:55 27
Футбол
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
04.03.2026, 07:02 34
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
03.03.2026, 08:14 9
Футбол
Александр Усик не общается со своим самым тяжелым соперником
Александр Усик не общается со своим самым тяжелым соперником
03.03.2026, 08:13
Бокс
У Барселоны +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги
У Барселоны +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги
03.03.2026, 00:05 14
Футбол
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
04.03.2026, 00:05 13
Футбол
Бронзовый призер ЧЕ порвала кресты на чемпионате Украины по легкой атлетике
Бронзовый призер ЧЕ порвала кресты на чемпионате Украины по легкой атлетике
02.03.2026, 21:10
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем