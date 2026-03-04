Динамо в двух шагах от еврокубков. Что нужно?

Киевское «Динамо» значительно приблизилось к выходу в Лигу Европы. После прохода в полуфинал Кубка Украины команда получила реальный шанс пробиться во второй по престижности еврокубок независимо от итогового места в УПЛ.

Сейчас киевляне занимают четвертую позицию в чемпионате, однако остаются фаворитами Кубка. В случае победы в турнире «Динамо» гарантирует себе участие в первом квалификационном раунде Лиги Европы. Единственный сценарий, при котором команда не сыграет в этом турнире, – завоевание чемпионства, которое откроет путь в Лигу чемпионов.

Если же «Динамо» выиграет Кубок и финиширует ниже четвертого места, четвертая команда УПЛ останется без еврокубков.

В розыгрыше Кубка Украины участие продолжила «Буковина», обыгравшая ЛНЗ. За участие в полуфинале также сразятся «Металлист 1925» с «Локомотивом» и «Чернигов» с «Фениксом Мариуполем»