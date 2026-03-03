Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Заслуживаю ли я этого?» Родриго впервые прокомментировал страшную травму
Испания
«Заслуживаю ли я этого?» Родриго впервые прокомментировал страшную травму

Бразилец выбыл на 10 месяцев

Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго впервые прокомментировал свою травму колена, которая выведет его из игры примерно на 10 месяцев:

«Даже не понимая, я доверяю тебе...»

Один из худших дней в моей жизни, я всегда боялся этой травмы... Возможно, жизнь в последнее время была ко мне немного жестокой... Не знаю, заслуживаю ли я это, но на что я могу жаловаться? Сколько замечательных вещей я уже пережил, которых тоже не заслуживал.

В моей жизни, в моей карьере появилось большое препятствие, которое на некоторое время мешает мне делать то, что я больше всего люблю. Я выбыл до конца сезона и не смогу поехать на чемпионат мира с моей страной. Это была мечта, которая, как все знают, очень много для меня значит. И мне остается только быть сильным, как всегда, это не новость.

Спасибо всем за молитвы, сообщения и заботу! Вы очень важны для меня. Несмотря на то, что это очень тяжелый момент, я обещаю не останавливаться на этом, я верю, что у меня еще есть много удивительных вещей, которые я могу пережить и порадовать всех, кто верит в меня. Это только «до свидания»... Бог продолжает контролировать все».

