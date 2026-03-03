ПИХАЛЕНОК: «В первом тайме было непросто сломать оборону»

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихаленок прокомментировал победу над «Ингульцом» (2:0) в четвертьфинале Кубка Украины:

– «Динамо» побеждает «Ингулец» и выходит в полуфинал Кубка Украины. Какие первые мысли после игры?

– Непростая игра была. «Ингулец» играл в пять защитников, и было не так просто сломать их оборону. Очень хорошо, что Эдуардо Герреро забил этот мяч в начале второго тайма. Не то чтобы «Ингулец» больше открылся, но нам это придало уверенности, и у нас больше моментов было у их ворот, и мы довели игру до победы.

– Перед кубковым матчем была другая настройка или она не отличалась от матчей УПЛ?

– На каждую игру нужно настраиваться на все сто процентов, но у нас нет права на ошибку как в Кубке, так и в чемпионате. Нам нельзя терять очки в чемпионате, а кубковая игра – это игра на вылет.

– «Динамо» впервые в этом сезоне сыграло официальный матч против представителя Первой лиги. Как было играть против одного из лидеров Первой лиги по сравнению с клубами УПЛ?

– Очень непростая команда. На таком поле, когда команда защищается низким блоком, не так просто сломать ее оборону. «Ингулец» оставил хорошие впечатления, потому что команда достаточно организованная. У них сегодня было несколько моментов, когда они могли забивать.

– Гол Герреро принес определенное облегчение команде на поле и на скамейке запасных?

– Да, конечно. Когда счет 0:0, и мы забиваем, то это добавляет уверенности как игрокам, которые на поле, так и тем, кто на скамейке запасных. Я очень рад, что Герреро забил, это придаст ему уверенности.

– Когда вы выходили на замену, было ощущение, что забьете гол?

– Конечно, когда играешь, то всегда хочешь забивать. У меня было ощущение, что мы сейчас забьем и выйдем вперед. Когда я выхожу на замену, то стараюсь воплотить в игре то, что у меня просит тренерский штаб.

– Что сказал в перерыве главный тренер? Похоже, в первом тайме «Динамо» тяжело атаковало, решили изменить подход к атакам?

– Да, немного внесли коррективы. В первом тайме было непросто сломать оборону «Ингульца», но и у них было немного больше сил. Они выдерживали этот темп, когда мы вбегали в зоны и фланги перекрывали, и моментов было не так много. Когда мы забили первый гол, они уже начали чуть больше играть вперед, и мы начали спокойнее играть, контролировать мяч и доводить до острых моментов.

– Вас удивило то, что «Ингулец» играл в защите, даже проигрывая в счете?

– Конечно, они будут играть в защите, потому что 1:0 – еще не такой счет. Когда они пропустили второй гол, тогда они уже максимально побежали.

– С кем бы хотели сыграть в полуфинале Кубка Украины?

– Мы первая команда, которая вышла в полуфинал, поэтому если честно, то я об этом не думаю. Сейчас нужно еще отойти от этого матча, и будет матч против «Полесья». Я настраиваюсь на этот матч, потому что будет очень непростая игра с очень хорошим соперником.