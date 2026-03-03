Барселона – Атлетико. Известны стартовые составы на игру
3 марта в 22:00 по Киеву начнется ответный матч 1/2 финала Кубка Испании 2025/26 между каталонской «Барселоной» и мадридским «Атлетико».
Встреча состоится на стадионе Камп Ноу в Барселоне.
Первая игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «Атлетико».
Перед началом поединка наставники обеих команд объявили стартовые составы на игру.
Стартовые составы на матч Барселона – Атлетико:
𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐔𝐏 ️🔵🔴#BarçaAtleti pic.twitter.com/q2EEDfz79c— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 3, 2026
¡Los nuestros! 🔴⚪ pic.twitter.com/sj2hKGzrjE— Atlético de Madrid (@Atleti) March 3, 2026
