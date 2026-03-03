Барселона – Атлетико. Известны стартовые составы на игру

3 марта в 22:00 по Киеву начнется ответный матч 1/2 финала Кубка Испании 2025/26 между каталонской «Барселоной» и мадридским «Атлетико».

Встреча состоится на стадионе Камп Ноу в Барселоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «Атлетико».

Перед началом поединка наставники обеих команд объявили стартовые составы на игру.

Стартовые составы на матч Барселона – Атлетико: